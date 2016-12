Test Livebox 4 : la box d'Orange prend les devants

Retrouvez les codes promo Orange et offres de cashback au sein de notre espace bons plans.

Modifié le 03/10/2016 à 16h39

Cette nouvelle Livebox conserve le concept de deux éléments distincts : la Livebox 4 pour la partie modem et le décodeur Livebox TV pour la télévision. Mais si Orange ne semble pas encore décidé à harmoniser les deux box, ses designers commencent à esquisser un rapprochement ; les deux boîtiers pouvant être installés côte à côte. Et puisque nous parlons de design, c'est un point important tant celui-ci avait divisé pour la précédente génération.Et Orange de surprendre en annonçant livrer avec les nouvelles Livebox son boîtier Airbox Comfort, lequel propose une connexion 4G d'appoint utile en attendant la mise en service de votre ligne Internet ou en cas de panne.Tandis que la Freebox Revolution,Freebox v6, avait fait pâlir la Livebox et ses services associés, Orange dégaine une nouvelle génération de box qui devrait, on l'espère, lui permettre de rattraper son retard technologique, mais aussi et surtout d'effectuer une montée en gamme... tarifaire ! Car au fil des ans, Orange qui avait pour réputation d'être un opérateur Internet haut de gamme et onéreux, était presque devenuavec des forfaits fibres à 33,90 euros TTC mensuels (l'offre Zen).Inutile de tourner autour du pot, la nouvelle Livebox s'accompagne d'une montée en prix importante : elle ne se décline qu'en abonnement Play ou Jet, avec un prix plancher fibre de 44,99 euros par mois auxquels il faut ajouter la location mensuelle de la box pour un montant de 3 euros. Et à 47,99 euros TTC par mois vous ne pouvez pas prétendre à ses options avancées : Airbox Comfort et le disque dur de 1 To (sauf en option pour 5 euros de plus chaque mois par option). Pour cela, l'abonnement grimpe en effet en fibre à 52,99 euros TTC par mois, soit, avec la location de la Livebox, un coût mensuel de 55,99 euros TTC. Des tarifs qui s'entendent tels quels, hors période promotionnelle : Orange accompagne en effet le lancement de sa box de ristournes... qui aideront à faire passer la pilule, mais seulement pour un an.L'une des questions légitimes que nous nous poserons tout au long de ce papier est donc de savoir si cette nouvelle Livebox justifie une telle augmentation de l'abonnement mensuel.