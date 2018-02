La Freebox se prépare à la coupure de TF1

Après Orange, Free risque de ne plus pouvoir diffuser TF1

Free diffusera quand même les chaînes du groupe TF1... par la TNT !

Modifié le 13/02/2018 à 18h13

Free cherche alors à adapter sa box pour contourner l'interdiction et mettre à disposition les chaînes à ses abonnés.Le 1er février 2018, les abonnés Orange ont été privés du service replay MyTF1. Le groupe télévisuel demande de plus à ce qu'Orange ne diffuse plus ses chaînes : TF1, TMC, TFX (anciennement NT1), TF1 Séries Films (anciennement HD1) et LCI. Les abonnés Free pourraient connaître le même sort si le bras de fer entre les deux groupes se poursuit. Maxime Lombardini ne semble pas vouloir céder aux exigences du groupe TF1 qu'il juge extravagantes. La chaîne aurait demandé plus de 20 millions par an pour avoir accès à un service MyTF1 récemment étoffé.Le refus du diffuseur a également pu être motivé par la différence de prix que TF1 propose à chaque opérateur. D'après Le Figaro, SFR n'a dû payer "que" 15 millions d'euros par an (dont 4 millions sont déductibles) alors que Free et Orange auraient une facture de 20 millions d'euros par an. Bien décidé à ne pas conclure de tels contrats avec TF1, Free anticipe son avenir sans les droits de diffusion.Malgré les désaccords, l'opérateur ne compte pas priver ses abonnés de la première chaîne. Une nouvelle option a été ajoutée le 6 février à la Freebox pour scanner les chaînes de la TNT lorsqu'elles n'apparaissent pas. Au lieu de diffuser TF1 via la box, Free se servirait donc de la TNT pour l'intégrer à ses programmes. Cette option n'est pour l'instant disponible que sur le Player de la Freebox, mais chaque modèle disposant d'un tuner (Mini 4K, Révolution, V5/Crystal) peut recevoir les chaînes de la TNT en branchant une antenne à l'arrière de la Freebox.Free ne pourra cependant plus mettre à disposition les services Replay et vidéo à la demande de MyTF1. De plus, l'opérateur devra aussi trouver une alternative pour les abonnés situés dans des zones non couvertes par la TNT.