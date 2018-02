TF1 interdit à Orange de diffuser ses chaînes

Mise à jour du 06/02/2018

Il va falloir trouver d'autres solutions pour regarder TF1, si vous utilisez habituellement votre box Orange pour ce faire. Le groupe de télévision vient d'assigner en justice l'opérateur internet, lui ordonnant d'arrêter la diffusion des chaînes du groupe tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Les chaînes devraient donc rapidement être coupée sur les box Orange.

Dix-huit mois de négociations

10 millions d'euros versés par SFR à TF1

Dans un communiqué, Orange regrette la décision de TF1.TF1 a donc mis sa menace à exécution. Le contrat de diffusion avec Orange arrivant à expiration le 31 janvier 2018, et en l'absence d'accord commercial, la première chaîne a donc interdit à Orange de diffuser ses 5 chaînes : TF1, TMC, TFX (ex NT1), TF1 Séries Films (ex HD1) et LCI. TF1 a par ailleurs coupé les fonctionnalités de replay sur les box d'Orange.Dans un long communiqué diffusé ce matin, TF1 s'explique : «». Mais le groupe TF1 déplore «», alors que des accords «» ont été conclus avec Altice-SFR mais aussi, évidemment, Bouygues Telecom.Et TF1 de brandir la menace : «». La négociation est donc devenue un litige, du point de vue de TF1, ce qu'Orange dit regretter. Au cœur du bras de fer, les montants réclamés par TF1 aux opérateurs, jugés trop élevés par Orange. Pas du point de vue de TF1, qui prévoit dans son offre premium aux abonnés TV par IP des services exclusifs, comme des avant-premières ou des programmes en 4K, qui justifieraient ses prétentions financières.SFR aurait accepté de verser 10 millions d'euros, mais TF1 demanderait davantage à Orange, du fait de son plus grand nombre d'abonnés. Orange est parvenu à trouver un accord avec M6 pour les mêmes raisons, y parviendra-t-il avec TF1 ? En cas d'échec, tout le monde y perdra : Orange bien sûr, qui priverait alors ses abonnés de 5 chaînes en clair, mais aussi TF1 qui perdrait jusqu'à 20% de son audience, avec des incidences sur ses rentrées publicitaires.