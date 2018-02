Mise à jour Freebox : un QR code pour se connecter au mode Invité

Le mode « invités » de la Freebox, pour des connexions plus sécurisées

Pour se connecter à une Freebox, un simple bouton suffit désormais

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

En créant ce mode spécial « invités », Free limite de façon substantielle les risques d'accès à vos objets connectés.Les gadgets pouvant se connecter à Internet se sont multipliés ces dernières années. Webcams sans fil, imprimantes se connectant en Wi-Fi, montres intelligentes , « trackers » d'activité physique, peluches et même des sextoys ! Leur grand défaut : étant peu protégés, n'importe qui ayant réussi à se connecter à votre réseau Wi-Fi risque de pouvoir se connecter également à ces gadgets.Avec son dernier firmware en date (le 3.5.0), rendu disponible aujourd'hui, Free « bouche » ce trou. Le propriétaire de la Freebox peut désormais autoriser des smartphones, tablettes et ordinateurs à se connecter à sa Freebox en mode « invité ». Ce mode permet de choisir l'accès obtenu (soit au réseau entier ; soit uniquement à internet) mais aussi la durée maximale. Finie, l'obligation de changer sa clé WiFi pour déconnecter tout le monde : vous pouvez simplement décider que les connections en mode invité ne doivent pas durer plus de 24h. Ces paramétrages peuvent désormais se faire depuis l'application(n'oubliez pas de la mettre à jour, que ce soit sur Android ou iOs !).Et puisqu'il est possible de proposer à 128 invités de se connecter en même temps, une solution à l'habituelle question "C'est quoi le mot de passe de ton WiFi" a été trouvée par Freebox : il suffit de scanner un QR code pour que la connexion internet soit automatiquement faite !Autre nouveauté : la fonctionnalité WPS (, déjà présente sur les box de Bouygues Telecom, SFR et Orange, arrive enfin sur la Freebox. Rien qu'en appuyant sur un bouton physique sur la box, on peut désormais permettre à tout appareil compatible de s'y connecter : c'est la méthode PBC (Push Button Configuration). Bien que désormais disponible, le WPS sera désactivé par défaut. Pour l'utiliser, il faudra aller dans les paramètres de la box et l'activer. (Une déconnexion-reconnexion au Wi-Fi sera nécessaire.)Après la mise à jour du firmware, ces nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles sur toutes les Freebox Révolution et Mini 4K.Dernier changement : sur le réseau local, la Freebox fait ses adieux au mode SLAAC au profit du DHCPv6.