Lego : un réseau social sécurisé pour les enfants

Lego Life : quand les enfants s'échangent leurs créations Lego

A quoi sert Lego Life ?

Modifié le 31/01/2017 à 13h21

Le géant des jouets a développé un réseau social destiné aux enfants de moins de 13 ans. Cet âge est l'âge limite en dessous duquel les jeunes ne peuvent pas utiliser Facebook, entre autres.Selon Lego, il y a une réelle demande de la part des enfants pour entrer dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Ils veulent partager leurs créations et, bien évidemment, se faire des amis. Mais les laisser utiliser Facebook et les autres réseaux sociaux est véritablement dangereux. Lego a donc travaillé avec l'Unicef et l'Autorité de la Concurrence américaine pour rendre sa nouvelle plateforme totalement sécurisée.La plateforme demande une adresse e-mail des parents pour créer un compte et n'autorise pas l'utilisation des véritables noms et prénoms de l'enfant : un générateur aléatoire de pseudonymes crée plusieurs noms d'utilisateur, afin que le jeune internaute fasse son choix. Il peut ensuite personnaliser son avatar, qui est bien évidemment une figurine Lego, qu'il pourra ensuite exporter vers les autres plateformes du groupe.Le principe de Lego Life n'est pas de créer un « Facebook » pour les enfants, mais de leur permettre de partager leurs créations Lego. Ils peuvent le faire grâce à des photos, mais elles seront toutes vérifiées par un algorithme : interdiction formelle de poster des photos de visages ou des indices permettant une identification de l'enfant ou ses parents. Si l'algorithme n'arrive pas à savoir si la photo est sûre ou non, c'est une équipe de modération interne qui prendra le relais.Les commentaires aussi sont très modérés, afin d'éviter le harcèlement. S'ils sont ouverts sur les créations de l'entreprise, ils sont limités à des emojis sur les créations des enfants. Lego Life permet également de partager des lignes de code réalisées pour les robots Lego et pense à autoriser les vidéos, bien que l'entreprise doive mettre en place des sécurités plus poussées à ce niveau.Lego Life est disponible pour tablette uniquement : l'application est téléchargeable dès le 31 janvier 2017 pour iOS et Amazon Kindle Fire aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne pour l'instant.