Profitez d'un code promo exclusif Clubic et créez votre site web à moindre coût

Zyro progresse d'année en année depuis sa fondation en 2017, et la jeune firme lituanienne vous propose des services toujours plus performants avec des offres adaptées aux besoins de chacun. L'offre du jour est idéale pour la création et gestion d'un site Web, qu'il s'agisse par exemple d'un blog ou d'un site professionnel.

Pour la création tout d'abord, vous disposez de l'opportunité de créer facilement un site percutant, grâce au choix des templates et thèmes à votre portée. Vous n'êtes pas sûr de votre choix ? Laissez l'intelligence artificielle (IA) et les outils Zyro vous aider à donner forme à votre projet. Et si vous disposez déjà d'un site Web sur une autre plateforme, vous pouvez sans aucun problème l'importer sur Zyro, sans perte.

Ce qui fait également la force de Zyro dans cette offre, c'est le certificat SSL offert, pour un sécurité accrue de votre site comme des personnes qui le consultent, mais aussi votre nom de domaine offert durant un an , ainsi qu'un e-mail professionnel pour gérer votre site offert durant trois mois. Et comme Zyro vous gâte, vous bénéficiez d'une bande passante illimitée pour que votre site ne souffre d'aucune latence, ainsi que d'un stockage lui aussi illimité, pour enregistrer les données et téléverser des images sans encombre.

Grâce à des outils comme Google Analytics, Google Tag Manager et Facebook Pixel, découvrez les préférences de vos utilisateurs et profitez de la possibilité d'utiliser un outil fiable pour faire de la publicité sur le célèbre réseau social ! Plus encore, entrez facilement en contact avec vos utilisateurs, que ce soit via Messenger ou encore WhatsApp, et créez un lien aussi fort qu'aisé avec les visiteurs de votre site. Dans tous les cas, Zyro vous accompagne 24h24 7j/7 grâce à un service chat client réactif. Alors, qu'attendez-vous pour tester Zyro ?