GeForce Now : Cyberpunk 2077, Control, Metro Exodus et bien d'autres reçoivent le support du ray-tracing

Particulièrement mis en avant sur son post de blog, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et Deliver Us The Moon sont également disponibles en plus des jeux déjà cités plus haut.

D'autres rejoignent le catalogue déjà fourni de GeForce Now :

Everspace, un jeu de combat de vaisseaux encore en accès anticipé mais qui s'avère déjà fort prometteur et particulièrement plaisant à l'œil ;

Legend of Heroes In The Sky: Trials of Cold Steel III, un JRPG à l'histoire fantastique fournie ;

South Park: l'Annale du Destin, la suite de l'excellent RPG South Park: Le Bâton de la Vérité, qui parodie cette fois les super-héros avec le délicieux humour sarcastique qu'on adore (ou qu'on déteste) de South Park ;

Metro: Last Light Redux, la version améliorée de l'excellente suite de Metro 2033 ;

Lara Croft and the Temple of Osiris, un jeu estampillé Tomb Raider un peu à part du fait de son caractère coopératif en vue isométrique.



Et bien d'autres, comme CRSED: F.O.A.D., Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls, Farm Manager 2018, Farmer’s Dynasty, Fate Seeker,

Stay Out, Thea 2: The Shattering…