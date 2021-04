Halo Infinite : Xbox annonce une version PC aboutie et le support du cross-play

Depuis la sortie des Xbox Series X |S, la branche gaming de Microsoft a choisi de donner la priorité aux joueuses et joueurs et non aux plateformes sur lesquelles sortent ses futurs jeux. Principal exemple de la poursuite de cet objectif, la version PC d'Halo Infinite, dernier titre d'une licence porte-étendard pour la marque : en plus d'un soin tout particulier apporté à la version PC, le cross-play et le cross-sauvegarde seront possibles avec les versions Xbox.