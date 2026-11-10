Lorsqu’on installe une alarme, c’est avant tout pour se protéger et, bien sûr, éviter les cambriolages. Si vous connaissez un peu Verisure, vous savez que l’entreprise mise sur une approche complémentaire.

D’un côté, un système d’alarme connecté et même des dispositifs destinés à dissuader les intrusions. De l’autre, un service de télésurveillance avec une expertise humaine qui permet de réagir rapidement et, si nécessaire, d’alerter les forces de l’ordre.

Verisure est confiante dans l’efficacité de sa double approche. Les équipes ont eu une idée pour le moins intéressante : ajouter une garantie financière au dispositif de sécurité. En d’autres termes, si un cambriolage est avéré malgré les protections mises en place selon les conditions d’éligibilité, le client peut bénéficier d’une certaine garantie financière, selon les conditions prévues par l’offre.

Reste évidemment à regarder ce que cette « Garantie Anti-Cambriolage » couvre concrètement … Et on est là pour ça !