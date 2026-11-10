Un service qui s’engage sur sa propre efficacité ? C’est la position louable qu’adopte Verisure avec sa nouvelle « Garantie Anti-Cambriolage ». Si un cambriolage avéré survient malgré le système installé, les clients éligibles peuvent obtenir le remboursement des sommes versées à Verisure, dans la limite de 1 500 €*.
Lorsqu’on installe une alarme, c’est avant tout pour se protéger et, bien sûr, éviter les cambriolages. Si vous connaissez un peu Verisure, vous savez que l’entreprise mise sur une approche complémentaire.
D’un côté, un système d’alarme connecté et même des dispositifs destinés à dissuader les intrusions. De l’autre, un service de télésurveillance avec une expertise humaine qui permet de réagir rapidement et, si nécessaire, d’alerter les forces de l’ordre.
Verisure est confiante dans l’efficacité de sa double approche. Les équipes ont eu une idée pour le moins intéressante : ajouter une garantie financière au dispositif de sécurité. En d’autres termes, si un cambriolage est avéré malgré les protections mises en place selon les conditions d’éligibilité, le client peut bénéficier d’une certaine garantie financière, selon les conditions prévues par l’offre.
Reste évidemment à regarder ce que cette « Garantie Anti-Cambriolage » couvre concrètement … Et on est là pour ça !
Garantie Anti-Cambriolage : en quoi consiste l’engagement de Verisure ?
Pour comprendre la logique derrière cette garantie, il faut d’abord revenir sur la spécificité de Verisure.
L’entreprise européenne fournit une sécurité sur plusieurs niveaux avec trois objectifs clairs : dissuader les cambrioleurs, détecter les intrusions et agir rapidement si nécessaire.
Une protection en trois actes
Une plaque dissuasive bien visible, un détecteur de mouvement extérieur ou, en appartement, une serrure connectée font partie des dispositifs de protection. L’idée est non seulement de dissuader le cambrioleur, mais aussi de repérer les signes suspects le plus tôt possible.
Vient ensuite la deuxième ligne de défense : les détecteurs de chocs et d’ouverture installés sur les accès permettent de repérer une tentative d’effraction ou l’ouverture d’un ouvrant. Ils donnent l’alerte dès la tentative, avant même que l’intrusion ne se concrétise.
Enfin, en cas de besoin et si l’intrusion est avérée, un agent de télésurveillance peut déclencher le Brouillard Anti-Cambriolage, un générateur de fumée sèche non toxique qui réduit rapidement la visibilité à l’intérieur du logement. Cette intervention s’inscrit dans le dispositif de télésurveillance Verisure, en complément du déclenchement de l’alarme.
Des caméras de surveillance connectées permettent également de garder un œil sur la situation, en particulier si vous êtes absent du logement au moment des faits.
Ce que couvre concrètement la Garantie Anti-Cambriolage
Si, malgré le système de protection, un cambriolage survient quand même, les clients éligibles peuvent obtenir le remboursement des frais d’installation, de mise en service et des mensualités versées à Verisure, dans la limite de 1 500 €.
Autrement dit, Verisure rembourse les sommes que vous lui avez versées, pas le contenu de votre logement. Il ne s’agit donc pas d’une assurance, et ce n’est pas sa vocation. Pour vos biens, l’assurance habitation reste indispensable.
La Garantie Anti-Cambriolage fonctionne plutôt comme un engagement : si la protection n’a pas rempli sa mission, l’entreprise rembourse, sous conditions et dans la limite de 1 500 €, ce que vous avez investi chez elle.
Pourquoi cet engagement est significatif
De nombreux acteurs de la sécurité expliquent avoir confiance dans leurs solutions. Mais quand cette confiance se traduit par un engagement concret, le discours prend une autre dimension.
Évidemment, personne ne peut garantir qu’un cambriolage n’arrivera jamais, le risque zéro n’existe pas. En revanche, un engagement concret permet d’aller au-delà des simples promesses.
C’est justement ce qui rend la démarche de Verisure aussi pertinente. Si un cambriolage avéré survient malgré son système, elle s’engage, sous conditions, à rembourser les sommes qui lui ont été versées, dans la limite de 1 500 €.
Conditions d’éligibilité : qui peut en profiter ?
C’est probablement la question que vous vous posez : cette Garantie Anti-Cambriolage est-elle accessible à tout le monde, ou faut-il remplir une liste de conditions longue comme le bras ?
On le sait, les petites lignes des contrats ont parfois le don de refroidir l’enthousiasme. Ici, les critères sont clairement définis.
Premier point à retenir : l’offre s’adresse aux nouveaux clients résidentiels souscrivant à une offre télésurveillée à compter du 31 août 2026, et le logement doit être équipé des dispositifs de sécurité suivants :
- Un détecteur de mouvement extérieur ou, en appartement, une serrure connectée ;
- Des détecteurs de chocs et d’ouverture sur tous les ouvrants accessibles ;
- Un Brouillard Anti-Cambriolage ;
- Une plaque dissuasive apposée de façon visible (autocollants acceptés en appartement).
Et concrètement, quand peut-on faire jouer la garantie ?
Pour bénéficier de cette garantie, il faut avoir subi une intrusion avec effraction ayant entraîné le vol d’au moins un bien meuble corporel. Le système d’alarme doit obligatoirement être activé au moment des faits, le contrat doit toujours être valide et l’ensemble des factures à jour.
Enfin, plusieurs démarches sont indispensables. Par exemple : adresser une demande de mise en jeu de la Garantie Anti-Cambriolage à Verisure dans un délai d’une semaine, puis fournir une preuve du dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre, ainsi qu’une preuve de l’existence des biens dérobés (par exemple, des factures au nom du titulaire du contrat).
Notre avis sur la « Garantie Anti-Cambriolage » de Verisure
Avec sa « Garantie Anti-Cambriolage », Verisure cherche avant tout à traduire concrètement la confiance qu’elle accorde à son système de protection.
Car personne n’a envie d’être cambriolé, de voir son intimité violée, même en sachant qu’un remboursement est possible. Ce qui compte ici, c’est le message : Verisure est prête à mettre la main au portefeuille pour assumer ses promesses, et pour une entreprise, cela veut dire beaucoup.
Mentions légales :
*Garantie Anti-Cambriolage : remboursement des sommes versées à Verisure (frais d’installation, de mise en service et mensualités d’abonnement), dans la limite de 1 500 €, en cas de cambriolage avec effraction ayant entraîné le vol d’au moins un bien meuble corporel. Garantie incluse sans surcoût, réservée aux nouveaux clients résidentiels souscrivant à une offre télésurveillée à compter du 31 août 2026, et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité prévues dans les Conditions Générales de Vente Verisure.
À titre de précision, la Garantie Anti-Cambriolage ne bénéficie pas aux clients concluant un contrat de location, de réinstallation, de reprise, de reconnexion, ou de mise à jour, ni à ceux concluant un contrat dont l’objet est la surveillance d’un bien situé à La Réunion.
(39) Première entreprise mondiale de systèmes d’alarme en nombre d’alarmes connectées à un centre de réception d’alarme (CRA), selon un rapport indépendant réalisé par Alfa Completeness, S.L.P., sur la base de sources accessibles au public et vérifiables de manière indépendante.
VERISURE - société par actions simplifiée au capital de 1.085.736 euros - Siège social : 1 place du Général de Gaulle - 92160 ANTONY - RCS 345 006 027 - N° de TVA : FR 60 345 006 027 – Société titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités de Sécurité le 17/07/2019. Article L. 612-14 du Code de la sécurité intérieure : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »