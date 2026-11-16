Et si une alarme se jugeait aussi à la façon dont son fournisseur s’engage ? Avec sa « Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé », Verisure promet désormais de rembourser jusqu’à 1 500 € des sommes déboursées en cas de cambriolage avéré, sous conditions. Un argument de plus pour qui cherche à protéger son logement de bout en bout.
Verisure renforce sa protection avec sa Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé
Choisir une alarme connectée pour sécuriser sa maison ne se résume pas à comparer la puissance d’une sirène, le nombre de détecteurs ou les fonctionnalités d’une application mobile. La capacité à réagir rapidement en cas d’intrusion constitue également un critère essentiel, en particulier lorsque les occupants sont absents et/ou injoignables.
C’est sur ce terrain que Verisure entend renforcer son positionnement avec sa nouvelle promesse « Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé ». En cas de cambriolage avéré, les clients équipés à partir du 31 août 2026, et remplissant les conditions d’éligibilité peuvent obtenir le remboursement des sommes déboursées auprès de Verisure, dans la limite de 1 500 € (1).
|Critère
|Verisure
|Dispositif
|Garantie Anti-Cambriolage, Protégé ou Remboursé
|Principe
|Remboursement des sommes déboursées en cas de cambriolage avéré
|Montant maximal
|Jusqu'à 1 500 € des sommes déboursées
|Conditions
|Eligibilité et respect des CGV (La garantie anti-cambriolage est une garantie commerciale soumise à conditions, portant sur le remboursement, en cas de cambriolage, des sommes dépensées auprès de Verisure pour l'installation du système d'alarme et l'abonnement mensuel, dans la limite de 1 500€. Voir conditions exhaustives sur https//www.verisure.fr/gpr)
|Assurance dommages
|Non
Une démarche qui traduit la volonté de Verisure de renforcer la confiance de ses clients en s’engageant davantage sur l’efficacité de sa protection.
Attention toutefois, la « Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé » ne constitue ni une indemnisation automatique ni une assurance couvrant les biens dérobés ou les dégâts occasionnés lors d’une effraction. On vous explique.
Comment fonctionne la « Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé » de Verisure ?
Vous le savez sans doute, Verisure associe des équipements de détection à un service de télésurveillance disponible 24h/24. Des agents de télésurveillance analysent les alertes et peuvent alerter les forces de l’ordre après une levée de doute avérée, selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, si la situation l’exige.
Contrairement à une alarme autonome, qui repose principalement sur une sirène dissuasive ainsi que d’éventuelles notifications, cette approche ajoute une présence humaine à la chaîne de protection. Verisure met notamment en avant un délai de prise en charge des alertes en 7 secondes*.
Avec sa « Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé », l’entreprise complète ce dispositif par un engagement financier, soumis à des conditions précises.
Voici les principaux éléments à retenir :
- Ce qui est remboursé : les frais d’installation et les mensualités d’abonnement versés à Verisure jusqu’au cambriolage, dans la limite de 1 500 €, et deux fois au maximum sur toute la durée du contrat.
- Conditions et démarches : la garantie concerne les clients équipés à partir du 31 août 2026, abonnés à la télésurveillance et à jour de leurs factures. En cas de cambriolage, il faut prévenir Verisure dans la semaine et fournir le dépôt de plainte ainsi que les justificatifs des biens volés, selon les modalités des Conditions Générales de Vente.
- Configuration requise : l’installation doit comporter des détecteurs de choc et d’ouverture sur tous les accès extérieurs, au moins un Brouillard Anti-Cambriolage, un détecteur extérieur vidéo (ou une serrure connectée en appartement) et une plaque dissuasive visible.
- Alarme activée et effraction : au moment des faits, le système doit être en mode total ou partiel, et le vol doit avoir eu lieu avec effraction. Un vol par ruse ou par une porte laissée ouverte n’est pas couvert.
- Nature de la garantie : il s’agit d’un remboursement commercial, et non d’une assurance couvrant la valeur des objets volés ou les dégâts causés.
Avant de souscrire, il est donc important de consulter les conditions générales afin de vérifier les critères d’éligibilité et les modalités précises du dispositif.
Quelle alarme choisir pour sécuriser efficacement son domicile ?
Le choix d’une alarme maison dépend de plusieurs facteurs, à commencer par la configuration du logement, les accès à protéger, le budget disponible, le niveau de surveillance souhaité… Un système autonome peut tout à fait convenir aux personnes qui souhaitent gérer elles-mêmes les alertes.
Une solution avec télésurveillance s’adresse davantage aux foyers qui recherchent un accompagnement humain, en particulier lorsqu’ils ne peuvent pas consulter immédiatement leur smartphone.
Pour choisir la meilleure alarme maison, plusieurs critères méritent d’être comparés :
- Le type de logement : maison individuelle ou appartement, nombre d’accès et zones à protéger
- Le mode de surveillance : alarme autonome avec notifications ou télésurveillance avec intervention humaine
- La gestion des alertes : capacité à analyser les situations et à alerter les forces de l’ordre après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure
- Le budget : frais d’installation, prix de l’abonnement et éventuels coûts supplémentaires
- Les garanties et services : conditions contractuelles, accompagnement proposé et garanties complémentaires éventuelles
Ce n’est pas un hasard si Verisure figure en première position de notre comparatif des meilleures alarmes connectées. Notre guide permet de comparer les principales solutions du marché et leurs caractéristiques pour trouver une protection adaptée à son domicile.
Enfin, il est essentiel de rappeler qu’une alarme ne remplace pas les bons réflexes pour éviter les cambriolages : sécuriser les portes et les fenêtres, limiter les signes d’absence prolongés et protéger les accès vulnérables restent des mesures basiques mais essentielles.
FAQ : Verisure et les alarmes maison
Pourquoi choisir une alarme Verisure plutôt qu'un système autonome ?
Verisure s’adresse aux personnes qui recherchent une protection du domicile associant à la fois alarme et télésurveillance humaine 24h/24. Alors qu’une alarme autonome repose principalement sur une sirène et/ou des notifications envoyées à l’utilisateur, la télésurveillance permet à des agents de télésurveillance de prendre en charge les alertes en temps réel et peuvent, après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, et si la situation l’exige, alerter les forces de l’ordre.
Quel est le prix d'une alarme Verisure ?
Le tarif dépend du logement, des équipements nécessaires et du niveau de protection choisi. Selon les tarifs communiqués dans le cadre de cette offre, l’abonnement commence à 34,90 € (2) par mois, auxquels s’ajoutent des frais d’installation à partir de 199 € (3). Un diagnostic sécurité permet d’établir le devis en fonction de la configuration du logement et du niveau de sécurité souhaité.
Que rembourse exactement la Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé en cas de cambriolage ?
Sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité, le remboursement peut atteindre 1 500 € des sommes déboursées. Il concerne les sommes versées à Verisure dans le cadre du contrat, selon les modalités prévues par celui-ci. Il ne s’agit pas d’une indemnisation de la valeur des objets volés ou des dommages subis.
La Garantie Anti-Cambriolage, protégé ou remboursé Verisure est-elle automatique pour tous les clients ?
Non. Le dispositif est soumis à des conditions d’éligibilité et concerne les systèmes définis par Verisure. Il convient de vérifier les conditions générales applicables à l’offre envisagée avant de souscrire.
Quelle est la meilleure alarme maison ?
La meilleure alarme maison dépend de la configuration du logement, du budget et du niveau de protection recherché. Pour les personnes qui souhaitent bénéficier d’une surveillance 24h/24 avec intervention humaine, Verisure propose une solution associant des équipements de détection et un service de télésurveillance. La marque figure en première position dans notre comparatif des meilleures alarmes connectées.
Comment bien sécuriser sa maison contre les cambriolages ?
La prévention repose sur plusieurs mesures complémentaires : renforcer les portes et fenêtres, protéger les accès vulnérables, éviter de signaler publiquement ses absences et installer des équipements adaptés. Une alarme connectée peut compléter ces précautions, particulièrement lorsqu’elle est associée à un service de télésurveillance.
(1) La garantie anti-cambriolage est une garantie commerciale soumise à conditions, portant sur le remboursement, en cas de cambriolage, des sommes dépensées auprès de Verisure pour l'installation du système d'alarme et l'abonnement mensuel, dans la limite de 1 500€. Voir conditions exhaustives sur https//www.verisure.fr/gpr.
(2) Abonnement mensuel à partir de 34,90€ TTC par mois pour l’offre Verisure Sécurité Primo-Accédant. Le tarif de l’abonnement mensuel tient compte de la souscription au service (optionnel pour les particuliers) de télésurveillance. Le prix de l’installation et de la mise en service du matériel inclus au sein de l’offre Sécurité Primo-Accédant demeure à la charge du client : à partir de 199€ HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399€ HT avant remise, déduction faite de la remise de 200€ HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’offre Sécurité Primo-Accédant est réservée à tout consommateur primo-accédant, défini comme toute personne physique n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant la signature de l’attestation sur l’honneur. Un primo-accédant peut être soit un locataire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans ; soit un propriétaire d’une résidence secondaire. Avant tout souscription du contrat, le client devra justifier de sa qualité de primo-accédant en complétant et signant une attestation sur l’honneur dont le modèle sera fourni par Verisure. Cette offre est disponible uniquement en France métropolitaine, auprès du service Télévente, joignable au numéro de téléphone 09 72 67 00 07 (prix d’un appel local).
(3) Installation et mise en service du matériel inclus au sein des offres Verisure Sécurité Start, Sécurité Start Pro et Sécurité Primo-Accédant à partir de 199€ HT avec un engagement de 36 mois (à partir de 399€ HT avant remise, déduction faite de la remise de 200€ HT applicable si l’installation est réalisée dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat). L’abonnement mensuel associée à l’offre sélectionnée demeure à la charge du client. Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, et à défaut d’une TVA à 20%.
*(Statistique interne : temps moyen de prise en charge mesuré en 2025 après réception du signal par notre station de télésurveillance, pour les signaux de niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, et code sous contrainte))