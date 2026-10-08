Simple à gérer et abordable, l’hébergement web classique est idéal quand on lance un premier site en ligne. Mais quand l’activité se développe, les besoins évoluent : il faut conserver de bonnes performances quand le trafic augmente, posséder suffisamment d’espace pour héberger ses images, ses vidéos ou élargir son catalogue de produits… Parfois, on peut même avoir besoin de plusieurs sites pour gérer différentes langues ou marques. Autant de besoins qui, s’ils ne sont pas pris en compte, peuvent entraîner de nombreux problèmes.