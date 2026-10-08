Hourra, votre site cartonne ! Les visiteurs se multiplient, votre catalogue se développe et vous envisagez de passer à la vitesse supérieure. Pour y arriver, votre hébergement doit suivre le rythme. Et c’est souvent là que le bât blesse.
Chaque jour, c’est la même chose : les internautes affluent sur votre site et vos pages web peinent à s’afficher. De nombreux professionnels ont, hélas, vécu la même chose. La solution ? Opter pour un hébergement plus musclé. Mais encore faut-il savoir lequel sera le plus adapté.
Hébergement web : quand est-il temps de passer à la vitesse supérieure ?
Des besoins en hausse…
Simple à gérer et abordable, l’hébergement web classique est idéal quand on lance un premier site en ligne. Mais quand l’activité se développe, les besoins évoluent : il faut conserver de bonnes performances quand le trafic augmente, posséder suffisamment d’espace pour héberger ses images, ses vidéos ou élargir son catalogue de produits… Parfois, on peut même avoir besoin de plusieurs sites pour gérer différentes langues ou marques. Autant de besoins qui, s’ils ne sont pas pris en compte, peuvent entraîner de nombreux problèmes.
… mais un site qui commence à montrer ses limites
Sur un hébergement web classique, les ressources d’un même serveur sont partagées entre plusieurs utilisateurs. C’est parfait quand les besoins sont modestes, mais quand ils augmentent, les performances s’en ressentent : site lent voire indisponible lors des pics de trafic, erreurs, espace de stockage insuffisant, panneau d’administration peu réactif…
Tout cela peut dégrader l’expérience de vos visiteurs et avoir à terme un impact négatif sur votre activité. Trouver une solution plus performante devient alors crucial.
Quel hébergement choisir pour gagner en puissance ?
Le VPS et le serveur cloud managé sont deux solutions intéressantes.
Le VPS, une solution pour ceux qui maîtrisent la technique
Le premier réflexe est souvent d’opter pour un serveur privé virtuel ou VPS. Cette solution, qui offre une liberté considérable, n’est toutefois pas adaptée à tous : il faut savoir paramétrer et administrer seul son système, configurer les logiciels, gérer les mises à jour et s’assurer que les données sont bien sécurisées. Avoir le bon bagage technique est impératif et c’est pourquoi l’usage d’un VPS est plus adapté à un développeur qu’à un e-commerçant ou un responsable marketing.
Le serveur cloud managé, une solution qui allie puissance et simplicité
Avec un serveur cloud managé, vous choisissez la mémoire et la puissance de calcul dont vous avez réellement besoin. Flexible et offrant plus de puissance, cette solution vous permettra d’accompagner sereinement la croissance de votre site.
Trouvez l’hébergement parfait avec Infomaniak
Infomaniak est là pour vous aider à passer à la vitesse supérieure.
Une gamme d’hébergements adaptés à tous les besoins et tous les budgets
Possédant plus de 30 ans d’expérience, l’hébergeur Suisse et indépendant Infomaniak est connu pour son respect de la vie privée, ses infrastructures haute performance et son engagement écologique. Il propose des offres adaptées à tous les besoins :
- Hébergement Web, dès 5,75 €/mois, vous permet d’héberger jusqu’à 100 sites, avec de 250 à 650 Go d’espace et un trafic illimité ;
- VPS Lite, de 2,70 à 90 €/mois, vous permet d’administrer seul un serveur sous Linux ou Windows pour héberger votre site ;
- Serveur Cloud managé, à partir de 24,92 €/mois, vous permet d’aller jusqu’à 400 sites et inclut de 4 à 32 processeurs virtuels, de 12 à 128 Go de mémoire et de 250 Go à 3 To de stockage.
Cette dernière formule convient particulièrement à tous ceux qui veulent faire évoluer leur site web sans connaissances techniques. Pour atteindre vos objectifs, vous disposez de ressources garanties et évolutives, de sauvegardes automatiques, d’une adresse IP dédiée, d’une protection renforcée ainsi qu’une disponibilité de 99,99 %.
Une migration simplifiée et une gestion facilitée
Avec Infomaniak, votre site pourra évoluer sans devenir plus complexe à gérer. Pour vous simplifier la vie, la migration depuis un hébergement web vers un serveur cloud managé peut être automatisée. Infomaniak sauvegarde également votre site tous les jours et les restaurations se font depuis l’interface. Vous pourrez, de plus, étendre vos ressources (CPU, RAM et stockage), si besoin est.
Envie d’essayer ? Profitez dès aujourd’hui de 30 jours d’essai gratuits pour un hébergement web ou d’une garantie de remboursement de 30 jours pour un serveur cloud managé.
- storage250 Go
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress