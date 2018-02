Windows 7 toujours plus utilisé que Windows 10

Windows embarqué sur près de 9 ordinateurs sur 10

Deux smartphones sur trois tournent sous Android

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Si la suprématie de Microsoft ne fait aucun doute, Windows 10 n'arrive pas totalement à convaincre.Sans surprise, les données de janvier 2018 du site NetMarketshare font la part belle à Microsoft concernant les OS fixes. Toutes versions confondues, le groupe de Redmond détient 88,78% des parts de marché contre seulement 8,21% pour les diverses versions de l'OS d'Apple et 2,32% pour les distributions de Linux.Mais dans le détail, Windows 10 n'est pas l'OS fixe le plus utilisé au monde. Il arrive à la deuxième place avec 28,19 % des parts de marché soit près de la moitié des parts de marché de Windows 7 (44,81%). La dernière version de MacOS X, la 10.12, arrive quatrième à 6,41% des parts de marché derrière l'éternel Windows XP qui est encore actif sur 7,27% des ordinateurs dans le monde selon les données du site NetMarketShare.Si Microsoft domine le monde des ordinateurs fixes, Google domine celui des smartphones. Android, toutes versions confondues, fait tourner 68,63% des appareils tandis que iOS s'offre la quasi-totalité de l'autre tiers du marché avec 29,52% des appareils.Le détail de ces données montre néanmoins une nouvelle fois, la fragmentation dont souffre Android. La version la plus utilisée, c'est à dire par 23,55% des smartphones, est Android 6.0 suivie d'Android 7.0 (13,19% des parts de marché) et Android 5.1 (12,44%). On notera par exemple qu'Android 2.3 fait tourner, en janvier 2018, 0,32% des appareils soit plus... qu'Android 8.0, Android Oreo, qui n'est embarquée que sur 0,22% des smartphones.Chez Apple c'est iOS 10.3 qui est le plus utilisé avec 7,3% de l'ensemble des smartphones en circulation, devant iOS 10.2 (7,12%) et iOS 11.0, 11.1 et 11.2 à moins de 3% chacun.