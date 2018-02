Microsoft : vous saurez tout ce que collecte Windows 10

Microsoft annonce le Diagnostic Data Viewer pour Windows 10

Plus de liberté dans le paramétrage du Microsoft Privacy Dashboard

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

L'outil a été annoncé le 24 janvier 2018 sur le blog officiel de Windows et tombe à pic : le 28 janvier 2018 se tiendra la nouvelle édition du «» ou «».La grande annonce de Microsoft est une nouvelle application appelée Diagnostic Data Viewer, qui est disponible en téléchargement sur le Windows Store gratuitement. Du moins elle le sera, après une phase de test réservée comme toujours aux membres du programme Windows Insider. Le principe de cette nouvelle application est simple : vous permettre de voir toutes les données que Microsoft collecte.L'outil distingue les diverses données, qui vont de la simple version de l'OS utilisée à des données concernant la connectivité, ou encore les paramètres des utilisateurs et l'utilisation de certaines applications.Grâce à cet outil, il sera possible de chercher et d'identifier certaines données particulières au sein des données collectées, mais pas réellement d'en empêcher la collecte.L'annonce de l'application Diagnostic Data Viewer s'accompagne de l'annonce de plusieurs nouveautés au niveau du Microsoft Privacy Dashboard, le service permettant de définir quelles données Microsoft peut collecter et lesquelles lui sont interdites d'accès.Désormais, il sera possible de visualiser un historique de l'activité, qui permet de visualiser simplement les données collectées et stockées. Il sera possible ainsi de paramétrer plus précisément la collecte de données, même pour les utilisateurs qui ne sont pas à l'aise avec des lignes de code.En effet, le Diagnostic Data Viewer, même s'il est disponible pour tout le monde, s'adresse en priorité aux développeurs et aux personnes ayant des connaissances très poussées en informatique.