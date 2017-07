Vidéo : La saison 7 de Game of Thrones enflamme les esprits

On s'attend à de grands changements dans Westeros pour le retour annoncé de Game of Thrones, déjà à sa septième saison.



Bien entendu, la neige qui se met à tomber rappelle à tous et à toutes que « winter is coming. » On s'attend à quelques moments d'anthologie en matière de narration, également. Dans une interview accordée à The Hollywodd Reporter, les différents membres du casting sont tous tombés d'accord sur le fait que la septième saison composée de sept épisodes sera bien plus consistante que les précédentes.



Pour la première fois depuis le début de la série, des personnages tels que Daenerys Targaryen, jouée par Emilia Clarke, et Cersei Lannister, jouée par Lena Headey, existeront sur le même continent.

