Vidéo : Quel avenir pour l'intelligence artificielle ?

Des scientifiques et chercheurs se sont penché sur ce que pourrait être en 2030 notre vie en compagnie de l'intelligence artificielle.



Après une année de recherches et de projections, le projet One Hundred Year Study à l'Université de Stanford a abouti et a permis d'émettre quelques règles et recommendations sur l'intelligence artificielle, les logiciels intelligents et les machines.



Peter Stone, l'un des dix-sept membres experts de ce projet, a dit que les avancées en matière d'intelligence artificielle permettront d'améliorer l'économie mondiale ainsi que la qualité de vie. Cependant, Stone lance un avertissement sur le fait que cette technologie peut engendrer de grands conflits en matière d'emploi et de revenus, ainsi que d'autres problèmes éthiques que l'on devrait commencer à étudier dès maintenant, de façon à ce que l'intelligence artificielle puisse profiter à chacun.

Modifié le 20/01/2017 à 13h47