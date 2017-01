Vidéo : Miles Morales sera le nouveau Spider-Man !

Quand Sony et Marvel Studios ont annoncé vouloir rebooter la franchise Spider-Man, beaucoup de fans se mirent à espérer que le héros soit Miles Morales et non pas Peter Parker.



Les rumeurs disaient que Miles apparaitrait dans une adaptation de Spider-Man en dessin animé, adapté et produit par Sony. Mais ces rumeurs ont bien changé, puisque maintenant ce projet est devenu une réalité.



Miles Morales est apparu pour la première fois dans la série Ultimate des Marvel Comics. Il a acquis ses super pouvoirs de la même façon que Peter Parker. Puis, après que Parker ait été tué dans le comics, Morales devint le nouveau Spider-Man pour honorer la mémoire de son mentor.



Bob Persichetti et Peter Ramsey réaliseront le film qui devraient sortir en salles en Décembre 2018.

Modifié le 19/01/2017 à 13h50