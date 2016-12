L'intelligence artificielle de Mark Zuckerberg a la voix de Morgan Freeman

Vidéo : L'IA domestique de Mark Zuckerberg s'exprime avec la voix de Morgan Freeman !

Mark Zuckerberg, l'homme qui a créé Facebook, aime les innovations et les challenges. Il a annoncé récemment avoir tenté de recréer l'intelligence artificielle Jarvis, telle qu'on la voit dans le film Iron Man.



Zuckerberg dit n'avoir utilisé rien d'autre que les outils que les développeurs de Facebook, et que ça a marché ! Mais la meilleure feature de cette IA domestique est qu'elle s'exprime avec la voix du célèbre acteur Morgan Freeman.



Cela peut prêter à sourire mais l'avènement des intelligences artificielles pourrait bien être la prochaine étape dans l'évolution de l'espèce humaine, et ce quelle que soit la voix avec laquelle elles s'expriment.

