Vidéo : L'Europe touchée par une attaque de ransomwares

Il y a peu, l'Europe a été secouée par l'une des pires attaques de ransomware de l'histoire. Des dizaines de milliers d'ordinateurs furent infectés par Wanna Cry.



Et récemment, une autre version modifiée de Wanna Cry a frappé l'Europe. La banque nationale d'Ukraine ainsi que plusieurs centrales électriques furent touchées. Puis, ce fut le tour des banques et d'autres organisations de part l'Europe.



La Grande-Bretagne et la Russie ont reçu des attaques similaires. Les ordinateurs infectés voient leurs données entièrement encryptées et verrouillées avec une clef spéciale, clef que l'on ne peut obtenir qu'en échange d'un paiement en Bitcoins aux pirates informatiques.

Modifié le 30/06/2017 à 13h28