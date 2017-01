Vidéo : Des chercheur se préparent pour une simulation de vie sur Mars

La quatrième planète en partant du soleil a toujours été un objet d'émerveillement pour les observateurs et les scientifiques. Les mystères de Mars ne font que s'épaissir au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur la planète rouge.



Et c'est pour cela que six chercheurs se sont embarqués dans une mission supervisée par la NASA, visant à mieux comprendre les contraintes psychologiques qu'un voyage en confinement vers Mars ne manquerait pas de créer.



Cette expérience se déroule au dome Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, dans lequel il n'y a qu'une salle d'eau; des stocks de nourriture lyophilisée et de minuscules quartiers d'équipage. Pendant 8 mois, les six chercheurs vivront en isolation complète sous le dome pour étudier les difficultés psychologiques de la vie en confinement sur une longue période.

