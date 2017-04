Vidéo : 1 milliard d'actions Amazon vendues par an pour Blue Origin

Jeff Bezos, l'homme à la tête d'Amazon, a affirmé vouloir vendre un milliard de dollars d'actions par an pour financer son entreprise de vol spatial Blue Origin.



En tant que deuxième fortune du monde avec un revenu annuel net de 78 milliards de dollars, tout juste derrière Bill Gates, Jeff Bezos dispose sans aucun doute de la puissance de feu financière nécessaire pour soutenir Blue Origin le plus longtemps possible.



SpaceX, de son côté, continue d'améliorer sa capsule spatiale Dragon, propulsée par le lanceur réutilisable à deux étages Falcon 9. Dragon sera quant à elle utilisée pour envoyer des astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale.



Blue Origin financée par la vente d'actions Amazon ?

