SFR RED : un forfait à 20 Go pour 10 € "à vie"

d'appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles en France métropolitaine, Amérique du Nord (hors Alaska, Hawaï, Porto Rico et Iles Vierges Américaines) et DOM (hors Mayotte).

d'appels illimités 7j/7 vers les fixes de France et de 52 destinations.

d'appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.

Retrouvez notre guide pour choisir son forfait mobile

Modifié le 01/12/2016 à 11h03

SFR entend se défaire de la concurrence avec ce tarif agressif valable au-delà de la première année. Car cette promotion vaut pour toute la durée de votre abonnement. A ce prix-là, vous pourrez profiter :Au niveau de la téléphonie :Le tout dans la limite de 200 destinataires différents par mois. Les SMS et MMS, illimités, sont également soumis à cette condition.Côté data enfin, ce forfait inclut 20 Go de data en 4G. Au-delà de 20 Go, SFR applique un rechargement automatique de 100 Mo à 2 euros, avec un maximum de quatre recharges avant un blocage de la connexion Internet. L'usage modem est inclus dans l'offre. Enfin, vous pourrez profiter de SFR Voyage pour communiquer depuis l'étranger, cette option étant résiliable à tout moment afin de bloquer les connexions lors de vos sorties du territoire. Le prix des communications dépend du pays dans lequel vous vous trouvez.SFR précise que l'envoi de la carte SIM est gratuit, mais la SIM vous est tout de même facturée 5 euros. Les abonnés SFR encore engagés ne peuvent bénéficier de cette offre, qui est par ailleurs incompatible avec les remises Multi-Packs de SFR.Avant de valider votre panier, n'oubliez pas de vérifier s'il n'existe pas un: l'offre est question est notamment compatible avec le codequi permet de bénéficier de deux mois d'abonnement gratuit.