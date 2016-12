RED : le forfait 5 Go à 10 euros "à vie" de retour

d'appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et vers les mobiles des DOM (hors Mayotte) ;

des SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine.

Modifié le 23/11/2016 à 15h43

Alors que l'offre 20 Go pour 10 euros s'est achevée lundi, SFR relance donc son forfait 5 Go pour le même prix. A ce tarif, vous profitez :Le tout, dans la limite de 3 heures par appel, et vers 200 destinataires différents par mois. Les SMS et MMS, illimités, sont également soumis à cette condition.Côté data enfin, ce forfait inclut 5 Go de data en 4G. Si vous dépassez cette enveloppe, SFR opère un rechargement automatique de 100 Mo à 2 euros, avec un maximum de quatre recharges (et donc 8 euros). L'usage internet est bloqué lorsque ce montant est atteint. L'usage modem est inclus dans l'offre. Enfin, vous pourrez profiter de SFR Voyage pour communiquer depuis l'étranger, cette option étant résiliable à tout moment afin de bloquer les connexions lors de vos sorties du territoire. Le prix des communications dépend du pays dans lequel vous vous trouvez.La carte SIM vous est envoyée contre 5 euros. Les abonnés SFR encore engagés ne peuvent bénéficier de cette offre, qui est par ailleurs incompatible avec les remises Multi-Packs de SFR.