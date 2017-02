L'avis de la rédaction

9/10 VideoStudio Pro est un logiciel qui évolue dans le bon sens au cours des versions. Toujours très loin de ses concurrents réellement destinés aux professionnels il n'en est pas moins un bon outil pour les amateurs et les amateurs éclairés. A essayer !

Édité durant longtemps par Ulead, racheté ensuite par Corel, le logiciel de montage vidéo VideoStudio Pro revient en version X10.



VideoStudio Pro est un logiciel de montage, qui malgré son nom reste plutôt destiné aux amateurs, et est donc à la portée de tous que ce soit au niveau tarifaire ou simplement dans ses fonctionnalités et son ergonomie.



Permettant, comme d'autres de ses concurrents, d'effectuer l'intégralité des tâches de production, de la capture à la mise en ligne, son banc de montage n'a pas à rougir de ses performances. En effet, de nombreuses fonctionnalités sont présentes, de nombreux effets mis à dispositions et l'intégration de ces éléments est plus que satisfaisante.



Pour cette version X8, Corel annonce l'optimisation de son logiciel pour les systèmes multi cœurs et met l'accent sur les vidéos HTML5 en rendant possible la création de marqueurs de chapitres, l'intégration de liens hypertextes ou encore l'export en H264 et WebM.



Celle-ci se voit de plus affublé de fonctionnalités rendant la réalisation de screencasts plus aisée avec animations, effets et commentaires.



Limitation de la version d'évaluation : période d'essai limitée à 30 jours.

Modifié le 22/02/2017

Publié par Ludovic Loth