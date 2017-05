Une IA pour réguler le trafic routier en Angleterre

2.500 caméras déployées sur la route

Une gestion en temps réel du trafic

Modifié le 24/05/2017 à 11h47

Nul doute que les résultats de cette première expérience seront scrutés dans le monde entier.Milton Keynes, comme des centaines de milliers de villes dans le monde, est gangrenée par les bouchons. Aux heures de pointe, la circulation est un enfer que l'on ne souhaite à personne. Le trafic se fluidifiera peut-être à l'automne 2018, au moment du déploiement d'un système inédit de régulation de la route piloté par une intelligence artificielle. Une première en Grande-Bretagne.Soutenue financièrement par la commune de Milton Keynes, l'entreprise Vivacity Labs va installer à partir de septembre 2017 un parc de 2.500 caméras dans les feux tricolores de la ville. Une fois mis en route, ce réseau vidéo permettra de suivre en temps réel l'évolution du trafic sur les principales artères de la ville, ainsi que l'occupation des places de stationnement. Nourrie de ces données, l'IA entrera alors en action.L'intelligence artificielle de Vivacity Labs pourra piloter en direct les feux tricolores, de manière à diriger le trafic routier. Elle pourra intervenir de manière dynamique pour accompagner dans leurs déplacements les véhicules d'urgence, les bus et les cyclistes. Grâce au système d'affichage équipant le réseau routier, l'IA fournira en temps réel conseils et directives aux automobilistes, pour qu'ils évitent les zones les plus encombrées ou dans lesquelles un incident est en cours.A long terme, Vivacity Labs espère que son intelligence artificielle dialoguera directement avec les véhicules autonomes. Milton Keynes a d'ailleurs été choisie comme ville-test pour le déploiement de ces véhicules.