Les capteurs magnétiques en diamant, avenir du diagnostic médical ?

L'homme possède un magnétisme naturel

Une lacune du diamant le rend électrosensible

Modifié le 24/05/2017 à 11h45

Particularité : leur extrême sensibilité aux champs magnétiques que le corps humain dégage naturellement.Si vous vous interrogez sur votre attractivité, rassurez vous : vous avez un magnétisme naturel. En revanche, ça ne suffira peut-être pas à faire de vous un tombeur ou une tombeuse. Pour revenir à votre magnétisme, ce dernier provient de l'activité électrique de notre cerveau. Les influx nerveux envoyés à nos muscles génèrent de très faibles champs électriques que l'on sait mesurer de longue date : c'est ce que mesure l'électrocardiographe pour l'activité cardiaque, et l'électro-encéphalogramme pour le cerveau.Toutefois, ces examens sont difficiles à mener dès lors que le contact direct avec la peau du patient est impossible : c'est le cas pour le fœtusou les grand brûlés. Un obstacle qui pourrait être surmonté grâce aux capteurs magnétiques en diamant.Le diamant possède en effet une propriété spécifique. A l'échelle atomique, il présente des lacunes dans les liaisons atomiques : certains atomes de nitrogènes sont liés à ce que l'on appelle une "vacance" que l'on peut combler avec un électron. Ce dernier, en présence d'un champ magnétique, émet une lumière rouge dont l'intensité augmente avec la puissance du champ. En polissant le diamant d'une manière à concentrer l'émission lumineuse, les médecins posséderaient un outil suffisamment sensible pour diagnostiquer leurs patients.L'industrie fourmille de projets de magnétocardiographes. Ceux-ci ont l'immense avantage d'être peu coûteux : quelques milliers de dollars seulement, alors que les appareils médicaux actuels de mesure de l'électromagnétisme, baptisés SQUID, nécessitent une chambre blindée pour fonctionner à l'abri des ondes magnétiques parasites et coûtent environ un million d'euros. Les propriétés électrosensibles des capteurs diamants intéressent aussi l'industrie informatique, qui pense pouvoir les utiliser pour le développement de disques de stockage de plus grande capacité et de meilleure fiabilité.