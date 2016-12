MacBook Pro déçoit, Surface caracole en tête

Le marché des tablettes est en plein essor

Satya Nadella, le directeur général de Microsoft

Une opération marketing qui a séduit les consommateurs

Modifié le 13/12/2016 à 16h57

Microsoft peut être content en cette fin d'année 2016. A l'approche de Noël et des fêtes, la gamme Surface du géant américain atteint des chiffres records. Les ventes de PC ne cessent de décliner mais celles des tablettes ont le vent en poupe.Le chiffre d'affaires du dernier trimestre atteint 871 millions de d'euros. Soit une augmentation de 38 % par rapport à l'année dernière, en octobre 2015. Microsoft peut donc se réjouir des bons chiffres de Surface. Même si Apple est toujours le leader sur le marché, il n'en demeure pas moins que ses ventes ont tendance à stagner.Avec la mise en place de son vaste programme de reprise, Microsoft a gagné des parts de marché. Cette opération qui s'est déroulée uniquement sur le sol américain, du 27 octobre au 23 novembre dernier, permettait à chaque propriétaire d'un MacBook Pro ou Air de donner son portable en échange d'un bon d'achat pouvant atteindre jusqu'à 611 euros pour obtenir un Surface Book ou une Surface Pro.D'ailleurs, avec sa gamme Surface Pro , Microsoft a montré qu'il était possible de fusionner tablette et ordinateur portable. Ce qui n'est pas encore le cas chez d'autres concurrents.