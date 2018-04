Apple ridiculise encore Android par la pub

On est toujours le souffre-douleur d'un autre

Une publicité Apple un peu fade ?

Modifié le 25/04/2018 à 16h14

Des campagnes dans lesquelles Apple se donne le rôle de l'qui monte, mais cela correspond-il encore à son statut d'entreprise la plus riche et peut-être aussi la plus rentable du monde ?Quand on veut dire que son produit est le meilleur, quoi de plus efficace que de critiquer la concurrence ? La publicité comparative a toujours été le ressort préféré des campagnes d'Apple. Mac contre PC depuis 15 ans, et depuis 10 ans, iOS contre Android. Apple récidive ces jours-ci avec deux nouveaux spots qui mordent dans les jarrets de Google.Le premier spot, intitulé « Portrait », montre des photos encadrées de jeunes femmes sur un mur. Sur celui de gauche, on lit « Votre téléphone », sur celui de droite « iPhone ». La femme prise par votre téléphone se rend compte que sa voisine de droite bénéficie de l'optionet la rejoint dans sa case au moment ou apparaît la mention «».La seconde publicité reprend le principe de l'écran coupé en deux verticalement. A gauche, «», et à droite « App Store ». Une femme prend une icône symbolisant une app' sur l'étagère de votre magasin, et celle-ci lui éclate au visage dans une gerbe de poudre bleue. Ce qui n'arrive évidemment pas dans la case App Store... Puis apparaît la mention «», plus sûr, sous-entendant que la sécurité est plus grande chez Apple.Ces deux nouvelles pubs s'inscrivent dans la déjà longue lignée des campagne sur le thème :, la vie est plus simple avec Apple. Et s'il est vrai que ces dernières sont efficaces, elles ne devraient pas générer de départ en masse vers l'iPhone, qui conserve encore près de 20 % de parts du marché des smartphones dans le monde, mais cela reste encore très loin des 80 % d'Android...