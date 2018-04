iPhone : bond spectaculaire des achats intégrés dans les applications

Les jeux tirent le gros lot...

... Mais la croissance est ailleurs

Modifié le 18/04/2018 à 17h09

L'année précédente, en 2016, la moyenne était de 47 dollars, soit une croissance en un an de 23 %.Et si payer pour une appli ou des contenus supplémentaires n'était plus un obstacle ? Une étude américaine menée auprès des usagers d'iPhone révèle une croissance assez spectaculaire de ce qu'ils ont dépensé l'an dernier en moyenne en achats intégrés. En 2017, la somme moyenne atteint 58 dollars, contre 47 % en 2016, soit une croissance de ces dépenses de 23 %Dans son calcul, l'étude ne tient pas compte des achats faits sur les applications de commerce en ligne type Amazon, ou de transports comme les VTC Uber. Il s'agit de toutes les dépenses de péage permettant d'accéder à des contenus premiums : vidéos sur Netfilx, profils complets sur Tinder, etc. Mais le segment qui se taille la part du lion dans le porte-monnaie des possesseurs d'iPhone demeure évidemment le jeu vidéo.Sur l'enveloppe moyenne de 58 dollars dépensés l'an dernier dans les applications de l'AppStore, 36 dollars (+13 % en un an) sont en effet partis chez des éditeurs de jeux vidéos. Le modèle duest véritablement devenu une machine àpour l'industrie du jeu, même si un tout petit nombre de titres génèrent l'essentiel des profits.Derrière les jeux vidéos, on pourrait penser que les autres catégories ne ramassent que des miettes, mais ce sont elles en réalité qui drainent l'essentiel de la croissance des dépenses : la catégorie lifestyle (applis sportives, de cuisine, etc) ont capté 2,10 dollars, contre 1 dollar seulement en 2016 (+110 %), les réseaux sociaux 3,60 dollars (+38 %), la musique 4,10 dollars (+8 %) et les loisirs 4,40 dollars (+57 %).