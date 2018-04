iPhone : un nouveau modèle double SIM, adieu l'eSim

Un iPhone géant

Adieu l'eSIM ?

Modifié le 19/04/2018 à 16h50

Apple semble s'intéresser au marché chinois et ajoute une nouvelle fonctionnalité très prisée en Asie.Apple rentre dans la guerre de qui est le plus grand. Un grand modèle d'iPhone devrait voir le jour avec une dalle OLED Super Retina de 6,5 pouces d'une définition de 1.242 x 2.688 pixels. Celui qui pourrait être le futur iPhone X Plus compte rivaliser avec les smartphones de son plus grand concurrent Samsung (Galaxy S9+ et Note 8), son dernier né possédant déjà la fonctionnalité double SIM. Ce nouveau modèle aurait un design quasiment identique à l'Iphone X et sa taille serait proche de celle de l'iPhone 8 Plus selon le site Bloomberg.Apple rentre aussi sur un autre marché, la double Sim, avec son modèle 6,1 pouces. La pomme n'avait jamais commercialisé de modèles pouvant accueillir deux cartes SIM. «» d'après le site Macrumors.Ce choix pourrait traduire la volonté d'Apple de s'installer en Asie, ses concurrents y étant déjà avec des smartphones abordables. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'une stratégie inattendue de la part de la firme à la pomme, qui pourrait décider à cette occasion d'oublier son eSim (sortie avec l'Apple Watch de troisième génération).Pour l'instant les informations ne sont pas toutes vérifiées et il faut attendre qu'Apple se décide à confirmer. Les modèles seront peut-être présentés lors de la WWCD à San Jose en Californie, lors de la Keynote d'ouverture du premier jour de l'événement qui se déroulera du 4 au 8 juin 2018.