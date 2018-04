Les iPhone 8 et 8 Plus dispos en rouge, la triple lentille en 2019 ?

Un iPhone rouge pour lutter contre le sida

La triple lentille, riposte au P20 ?

Modifié le 10/04/2018 à 16h02

Si la rumeur se révèle fondée, ce serait la riposte d'Apple au P20 de Huawei.Ces nouveautés arrivent dans une édition colorée qui symbolise un engagement sociétal fort d'Apple. Les éditions PRODUCT(RED) des iPhone 8 et 8 Plus sont disponibles à la commande à compter du mardi 10 avril sur le site Apple.com, trois jours avant leur arrivée en magasins. Comme leur nom l'indique, ces éditions PRODUCT(RED) affichent un châssis rouge mais la face avant est noire, quand elle était blanche sur l'édition rouge des iPhone 7 et 7 Plus.Il s'agit d'une répétition de l'opération en soutien à l'association RED qui lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria dans 8 pays africains. Fondée en 2006, RED a des parrains prestigieux comme le chanteur de U2 Bono, et est connue pour nouer des partenariats avec de grandes marques (Nike, Coca-Cola, Starbucks, etc.) et collecter des fonds. Les éditionsn'arriveront en France que tardivement : pas avant mai. Parmi les pays proches de nous, la Suisse, elle, sera servie immédiatement.Des rumeurs commencent par ailleurs à filtrer sur la prochaine génération d'iPhone. Selon le journal de Taïwan, au moins un des modèles prévus pour 2019 comportera une caméra arrière à triple lentille : l'une à 12 Mpx et une autre à 6 Mpx avec un zoom X5, dont on ignore s'il sera optique ou numérique, voire hybride.Si l'information est vraie, Apple s'alignerait sur ce que propose le nouveau P20 Pro de Huawei, lui aussi équipé d'une triple lentille sur sa face et réputé plus performant que les Galaxy S9 et iPhone X. Mais l'alignement en question n'aura vraisemblablement pas lieu cette année. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoque une caméra arrière double pour le nouvel iPhone programmé à la fin de cette année.