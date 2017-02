iPhone 8 : un brevet dévoile un lecteur d'empreintes sur l'écran

iPhone 8 : le lecteur d'empreintes digitales pourrait être intégré à l'écran

Lecteur d'empreintes : Apple ne souhaiterait pas prendre du retard sur Samsung

Modifié le 15/02/2017 à 18h46

On ne sait pas encore si l'iPhone 8, dont la sortie est prévue en septembre 2017, sera, ou non, doté de cette technologie, mais la parution d'un brevet est preuve qu'Apple possède ce savoir-faire. «», peut-on lire dans le texte du brevet. C'est cette deuxième diode qui « lit » l'empreinte digitale. Deux diodes distinctes étaient nécessaires auparavant pour réaliser cette opération.D'après, Apple chercherait à se passer complètement du lecteur d'empreintes digitales. Son absence permettrait d'économiser de l'espace sur la face du smartphone et de couvrir par un écran OLED ou micro-LED l'ensemble des centimètres disponibles, une possibilité jugée probable par les analystes sur la base de rumeurs.Le brevet a été déposé en 2014 par deux ingénieurs de la société LuxVue, acquise peu après par Apple. Dans le passé, ses ingénieurs se sont déjà illustrés par un brevet sur des écrans micro-LED minces, souples et peu gourmands en énergie.Apple n'est bien sûr pas le seul intéressé par cette technologie. Synaptics a annoncé en décembre 2016 avoir développé un lecteur optique d'empreintes digitales capable de lire à travers un écran de 1 mm d'épaisseur. Placé sous une couche de verre, il affirme proposer une protection plus durable que ses équivalents apparents de type TouchID. Symantec étant un fournisseur de longue date de Samsung, ces lecteurs pourraient être destinés à son futur Galaxy S8 , doté lui aussi, selon toute vraisemblance, d'un écran couvrant intégralement le côté face. Dans cette situation, Apple a tout intérêt à être un pas en avant par rapport à la concurrence.