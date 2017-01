IPhone 8 : résistant à l’eau et à la poussière ?

Apple s'aligne sur le Samsung Galaxy S7

La certification IP68 pourrait devenir le standard de l'industrie

Modifié le 16/01/2017 à 13h09

Selon le site, le nouveau smartphone d'Apple pourrait être résistant à l'eau, mais également à la poussière. L'iPhone 7 l'était déjà, mais l'iPhone 8 devrait l'être encore plus.Samsung avait frappé un grand coup lors de la sortie du Galaxy S7 : il s'agissait du seul smartphone ayant reçu le plus haut niveau de résistance à l'eau et à la poussière, la certification IP68. D'autres marques, comme Apple, avaient déjà fait certifier leurs smartphones comme résistants, mais n'avaient atteint que la certification inférieure, l'IP67.L'IP67 sanctionne une résistance à l'eau permettant à un appareil de rester 30 minutes sous l'eau en étant immergé jusqu'à 1 mètre de profondeur. L'IP68 sanctionne, de son côté, une résistance de même durée, mais une immersion jusqu'à 1,5 mètre de profondeur. Selon Galaxy S8, que Samsung devrait dévoiler en avril 2017 Si l'annonce d'un iPhone 8 certifié IP68 fera sans aucun doute plaisir aux amateurs de la marque, Apple semble tout simplement suivre la tendance lancée par Samsung et qui devrait être également la tendance des autres constructeurs.LG, par exemple, a présenté un smartphone milieu de gamme au CES 2017 de Las Vegas, le XCalibur, qui présenterait la certification IP68. Son prochain smartphone haut de gamme, le LG G6, qui pourrait être dévoilé lors du Mobile World Congress de février 2017 , devrait également être certifié IP68.D'autres constructeurs également, notamment des fabricants chinois, devraient s'aligner sur ce nouveau standard de l'industrie mobile, qui ne serait plus réservé au très haut de gamme.