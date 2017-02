L’iPhone 8 lancé plus tôt que septembre 2017 ?

L'iPhone 8 disponible avant septembre 2017 ?

Une prévision de ventes supérieure et un temps de production plus long ?

Modifié le 07/02/2017 à 18h27

Selon le site du magazine, spécialisé dans la Bourse, il y aurait une possibilité pour qu'Apple anticipe le lancement de son prochain smartphone.C'était pourtant l'une des données que personne n'a osé mettre en doute : le mois de lancement de l'iPhone 8. Comme à son habitude, on prêtait à Apple la volonté de lancer son prochain smartphone en septembre 2017, le mois de septembre étant le mois habituel pour lade la firme de Cupertino. Tous les spécialistes s'attendaient donc à ce que l' iPhone 8 soit lancé à ce moment-là Le blog « Tech Trader Daily » du site du magazinevient de remettre en doute cette idée. Dans un article, posté le 6 février 2017, le site prévient que des «» laissent supposer une mise en production de l'iPhone 8 plus tôt que prévu et, surtout, plus tôt que ce qu'a l'habitude de faire Apple pour ses iPhone. La production de l'iPhone 8 commencerait dès juin 2017 contre juillet habituellement.Les chercheurs de BlueFin Research Partner's, John Donovan et Steve Mullane, cités par le blog « Tech Radar Daily » précisent toutefois que, selon leurs informations, Apple n'aurait pas changé de date de lancement. La mise en production en avance pourrait donc signifier autre chose concernant le prochain smartphone d'Apple.La firme de Cupertino pourrait vouloir assurer ses arrières et répondre à la demande : si l'iPhone 8 est innovant comme le souhaitent les fans de la marque (et comme l'a laissé entendre Apple) la demande risque d'être très élevée. Mais la date de mise en production avancée pourrait également s'expliquer par un iPhone plus difficile à produire, et donc plus long, car plus complexe.