iPhone 8 : châssis en acier et double panneau de verre ?

Châssis en acier pour l'iPhone 8 : un retour en arrière ?

Une rumeur à prendre avec des pincettes

Modifié le 11/01/2017 à 11h44

Le site taïwanais DigiTimes semble avoir eu vent d'une information capitale concernant l'iPhone 8 : Apple aurait l'intention de renoncer au châssis en aluminium, léger et embarqué par les derniers modèles du groupe, pour un châssis en acier.Apple a déjà utilisé des châssis en acier inoxydable pour ses smartphones : l'iPhone 4 a été le dernier modèle à être construit en acier. Mais, toujours selon DigiTimes, pas question pour Apple de remettre au goût du jour un design daté : si le matériau est, selon la rumeur, de l'acier inoxydable, Apple Insider estime que le groupe optera pour un acier forgé.Surtout, cette rumeur confirme celle, insistante, d'un iPhone qui disposerait de deux plaques de verre, une à l'avant et une à l'arrière. Ces deux plaques seraient montées sur le châssis en acier qui se trouverait alors au milieu. Ajoutez à cela la tendance actuelle des écrans sans bords, comme sur le Galaxy S7 Edge , et il est possible d'imaginer un iPhone 8 complètement recouvert de verre, pour le moins sur les bords latéraux (mais, pourquoi pas, sur les bords du haut et du bas également).Si l'information de DigiTimes confirme la prévision faite par Ming-Chi Kuo, analyste de KGI Securities spécialisé dans Apple, en septembre 2016, elle en contredit une partie. Comme le signale Business Insider , Ming-Chi Kuo avait prédit le retour de l'acier chez Apple mais également que Foxconn aurait été le seul fournisseur de l'iPhone 8. La source de DigiTimes aurait déclaré qu'Apple aurait changé de fournisseur pour l'acier de son nouveau smartphone.Comme toujours, donc, rien n'est sûr : la possibilité d'un iPhone 8 avec une double dalle de verre est donc vraisemblable et faciliterait pour Apple l'intégration d'une recharge sans fil pour son téléphone, qui a déjà fait l'objet de plusieurs rumeurs. Il faudra attendre septembre 2017 pour en être certain.