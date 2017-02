iPhone 8 : la recharge sans fil se précise

L'iPhone 8 aurait un écran OLED 3D Touch

iPhone 8 : un prix au-delà des 1 000 euros ?

Modifié le 10/02/2017 à 18h12

Pour émettre ces prédictions, Ming Chi Kuo se base sur les informations publiquement accessibles sur les commandes de composants que les sous-traitants d'Apple passent auprès de fournisseurs. La présence de recharge sans fil sur l'iPhone 8 (ou l'iPhone X, autre nom possible qui circule) faisait déjà partie des prédictions de l'analyste. Mais dans l'étude sortie le 9 février 2017, l'analyste va encore plus loin et estime que les versions retravaillées de l'iPhone 7 en disposeront également.Ming Chi Kuo s'attend également à ce que le nouvel iPhone soit encore plus cher que les précédents, du fait de l'intégration de composants particulièrement coûteux tels que le capteur 3D Touch sur l'écran et l'écran OLED lui-même. Et comme la recharge par induction produit de la chaleur, une couche de graphite sera probablement nécessaire à l'intérieur de l'appareil. Sur ces nouveaux modèles, le risque de surchauffe aurait été d'autant plus prononcé que le verre, qui recouvrira l'ensemble de l'iPhone, est un meilleur conducteur de chaleur que l'aluminium, privilégié jusqu'ici.Les analystes de Fast Company, pour leur part, s'attendent à ce que le coût de production du nouvel iPhone soit supérieur de 30 % à 50 % à celui de son prédécesseur, l'iPhone 7. Et selon toute vraisemblance, Apple ne se priverait pas de répercuter cette hausse sur le consommateur. Mais le dépassement de ce seuil de prix psychologique ne sera pas une première : l' iPhone 7 Plus en version 256 Go « noir de jais » a déjà été vendu 1 129 euros en France.Ce coût élevé est également dû à la rareté des écrans OLED. Pour l'heure, seuls Samsung et quelques start-up asiatiques les fabriquent. Pour sa part, soucieux de la qualité, Apple ne ferait confiance qu'à Samsung pour l'en équiper, affirme DigiTimes, dont les collaborateurs sont en contact avec des fabricants taïwanais. La production devrait débuter en mars 2017 pour s'accélérer en mai-juin 2017.