iPhone 8 : un modèle à plus de 1 000 euros ?

Plus de 1 000 euros pour l'iPhone 8 ? Ce ne serait pas étonnant

De grosses nouveautés pour l'iPhone 8 (ou iPhone X ?)

Modifié le 09/02/2017 à 16h30

Les rumeurs courent depuis des mois et la date de présentation de l'iPhone 8 approche à grand pas bien qu'elle aussi ne soit pas encore fixée.S'il y a une chose qu'Apple ne fait pas, ce sont des smartphones bas de gamme. La firme s'y est essayée avec l'iPhone 5c mais ce fut un échec. Le projet a été abandonné : pas d'iPhone 6c ni d'iPhone 7c n'ont été présentés. Lesle savent : pour s'offrir le dernier-né de la firme de Cupertino il faut y mettre le prix. Et selon Fast Company , il faudra dépenser plus de 1 000 euros pour s'offrir l'iPhone 8.L' iPhone 7 Plus avait déjà dépassé le seuil psychologique des 1 000 euros : la version « noir de jais » de l'iPhone 7 Plus avec 256 Go de mémoire interne coûte, en France, 1 129 euros. De fait, que le nouveau smartphone d'Apple affiche un prix dans ces eaux-là ne serait pas une réelle surprise.L' iPhone 8 reste tellement secret qu'on ne sait même pas quel sera son vrai nom : si la logique voudrait qu'Apple continue la suite numérique et l'appelle l'iPhone 8, une rumeur insistante prêterait à la firme de Cupertino la volonté de l'appeler iPhone X. X comme une inconnue, comme quelque chose de nouveau, mais également X comme le nombre 10 en chiffres romains... et les 10 ans de l'iPhone ?Le prix dépassant les 1 000 euros pourrait être facilement justifié par les diverses nouveautés que le nouveau modèle présenterait, parmi lesquelles une résistance à l'eau IP68, un écran OLED (beaucoup plus cher à produire que le classique écran LED) ainsi qu'une structure à double dalle de verre.