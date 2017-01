Nokia 6 : le nouveau smartphone Android de Nokia

Le Nokia 6 : un smartphone milieu de gamme sous Android

Nokia vise la Chine et uniquement la Chine

Modifié le 09/01/2017 à 10h46

Créé en collaboration avec les Finlandais de HMD Global, le premier smartphone à reprendre le nom du groupe qui a dominé le marché des téléphones mobiles avant l'avènement du smartphone, vient d'être dévoilé. Mais ne vous attendez pas à le voir en France.L'annonce a été faite par HMD Global le dimanche 8 janvier 2017 : le premier smartphone Nokia sous Android est fin prêt. Il s'appellera Nokia 6 et va viser un public large, qui n'attend pas des smartphones ultra-puissants. Les caractéristiques du Nokia 6 en font en effet un smartphone parfait pour le marché milieu de gamme, d'autant plus que, niveau design, le Nokia 6 n'innove pas vraiment et reprend les caractéristiques de base d'un smartphone avec un écran de 5,5 pouces (1 920 x 1 080 px HD).Le Nokia 6 est doté de 4 Go de RAM, 64 GB de mémoire interne (extensible via un port microSD), un appareil photo 16 Mpx et une batterie de 3 000 mAh qui devrait lui garantir une bonne autonomie. Des caractéristiques plutôt intéressantes, mais qui ne sont pas accompagnées d'un processeur qui puisse faire du Nokia 6 un téléphone pour de gros utilisateurs d'applications : il n'embarque qu'un Qualcomm Snapdragon 430.Le Nokia 6 peut toutefois avoir un avantage sur ses concurrents aux caractéristiques similaires : il embarquera Android 7 Nougat, la dernière version de l'OS mobile de Google. Ainsi faisant, Nokia pourra bénéficier de l'Android Store, duquel le constructeur était exclu lorsque ses téléphones tournaient sous Windows Mobile. L'absence d'application connue, comme Snapchat ou Instagram, sur Windows Mobile, ont largement diminué l'attrait des Nokia Lumia.Les fans français de la marque finlandaise à qui l'ont doit, entre autres, le 3310, seront toutefois déçus : le Nokia 6 ne sera vendu que sur le marché chinois, pour le prix de 1 699 Yuan (230 euros environ). Il va donc falloir attendre encore quelques mois avant de pouvoir téléphoner avec un smartphone Nokia sur le Vieux Continent.