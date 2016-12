Nokia prépare des smartphones pour 2017

Nokia lancerait des smartphones en 2017

Un retour dans les règles de l'art (et une perte nette pour Microsoft)

Modifié le 02/12/2016 à 16h35

Vous vous souvenez du constructeur de smartphones Nokia ? Comment l'oublier : il a tout de même créé le très célèbre (et regretté) 3310 qui a la réputation d'être littéralement increvable . Mais le groupe a essuyé un sacré revers lors de l'arrivée des smartphones sur le marché au point de vendre son activité à Microsoft en 2014.Le groupe de Redmond a lui-même échoué avec la marque Nokia Lumia, devenue simplement « Lumia ». Nokia a toutefois l'intention de revenir dans le marché en 2017.Jeudi 1er décembre 2016 l'annonce est tombée : Nokia devrait signer son grand come-back sur le marché de la téléphonie mobile en 2017. Mais le groupe ne va pas se charger du développement et de la production dans son intégralité, selon ce que rapportent l'AFP et Business Insider. Seule la marque Nokia sera de retour.Le groupe finlandais a donné la licence pour utiliser la marque Nokia et sa notoriété au groupe HMD Global. Ce dernier, constructeur taïwanais, a obtenu le feu vert de Nokia mais également de FIH Mobile, filiale du géant FoxConn et, bien évidemment, de Microsoft puisque c'est la firme de Redmond qui a acheté la branche smarpthones de Nokia. L'entreprise finlandaise, elle, a gardé comme coeur de métier les équipements télécom.Si Nokia a annoncé seulement début décembre 2016 son retour dans les smartphones c'est pour la simple raison que le groupe avait signé, lors de la vente de sa branche smartphones à Microsoft, une clause lui interdisant de produire des appareils sous son nom jusqu'au 4ème trimestre 2016. Cette clause est donc caduque dès le 1er janvier 2017 et Nokia veut en profiter.De son côté, Microsoft avait annoncé en mai 2016 vendre la branche smartphone rachetée à Nokia en 2014 pour 7,2 milliards de dollars aux groupes HMD Global et FIH Mobile pour la somme de 350 millions de dollars, 20 fois moins que le prix d'achat.Nokia recevra, bien évidemment, des royalties sur l'utilisation de sa marque. Reste maintenant à savoir si les nouveaux smartphones Nokia seront en mesure de redorer l'image des téléphones tant adorés par la génération Y.