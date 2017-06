Une voiture-robot de Police à Dubaï

Une mini-voiture autonome pour patrouiller à Dubaï

Un drone pour poursuivre les cibles

Modifié le 30/06/2017 à 14h09

Pour être exact, alors quese transforme en véritable robot façon, la voiture de police automatisée de Dubaï est une simple voiture autonome dotée de caméras. Mais elle a un petit plus...Comme le rapporte le site GulfNews le 27 juin 2017, la nouvelle recrue de la Police de Dubaï est une mini-voiture de la taille «». Entièrement autonome, O-R3, son nom exact, a été conçue par l'entreprise singapourienne OTSAW Digital et devrait entrer en fonction avant la fin de l'année 2017.O-R3 n'a pas pour objectif de remplacer les policiers en chair et en os : elle est surtout là pour de la surveillance grâce à ses capteurs et, surtout, sa caméra capable de filmer à 360 degrés. Couplée à un logiciel de reconnaissance faciale, O-R3 aurait pour objectif de repérer les personnes recherchées ainsi que les « indésirables ». Le tout en toute discrétion du fait de sa petite taille.Afin de réussir à identifier la localisation des criminels recherchés, O-R3 est accompagnée par un drone, également autonome. Embarqué dans la voiture, celui-ci se déploiera si nécessaire afin de suivre la cible à la trace en dehors des routes, par exemple dans des ruelles, sur les toits ou encore dans des zones piétonnes.Dubaï confirme donc sa volonté d'employer des robots pour maintenir l'ordre et la sécurité. La ville a pour projet d'avoir, à l'horizon de 2030, 25 % de ses équipes de police composées de robots de toutes sortes, des voitures autonomes aux androïdes.