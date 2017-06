Dans 43 ans les IA réaliseront n’importe quel job

2060 : le début de la fin de l'ère humaine

En 2140 tout emploi sera automatisé

Modifié le 01/06/2017 à 10h31

L'étude n'a pas été menée par un cabinet d'analyse ou une entreprise spécialisée dans l'IA : elle a été réalisée par les universités d'Oxford et de Yale.Les chercheurs, dont l'étude a été publiée le 30 mai 2017, ont interrogé 352 chercheurs en Intelligence Artificielle qui ont publié des articles en 2015. Selon eux, l'IA va se développer très rapidement : en 2060, les Intelligences Artificielles seront en mesure de réaliser toutes les tâches humaines. Bien évidemment, elles y parviendront mieux que leurs créateurs.Aucun domaine ne sera épargné : transports, sciences, finance, santé et même le domaine militaire devraient voir des Intelligences Artificielles prendre le dessus sur le cerveau humain. Les chercheurs interrogés ont même donné un calendrier assez précis des principales étapes du développement des IA.Dès 2024, selon l'étude, les intelligences artificielles seront en mesure de traduire les langages mieux que l'Homme. En 2026, elles écriront des dissertations de niveau lycée tandis qu'en 2049, elles écriront des livres entiers. Mais avant ça, en 2027, elles conduiront des camions et occuperont des emplois dans le commerce de détail dès 2031. Puis, en 2053, elles prendront la place des chirurgiens.Cette évolution, qui paraît inéluctable, conduira, doucement, à un remplacement complet des Hommes par des robots d'ici 120 ans, selon les chercheurs, soit en 2137. Un changement radical qui concernera les générations futures : dans 120 ans, il y a de fortes chances que l'intégralité des personnes vivant en 2017 sera décédée (à quelques exceptions près peut-être).