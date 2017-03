Photovoltaïque : Google Maps sait où ça marche

Project Sunroof : informer les Américains sur l'aspect économique du photovoltaïque

Le photovoltaïque chez soi : la rentabilité est atteinte dans 70 % des cas

Modifié le 22/03/2017 à 18h06

Vous le savez déjà : lorsque le big data entre en jeu, tout devient possible. C'est ainsi que Google a recueilli des données sur l'ensoleillement de l'ensemble des bâtiments situés sur le territoire américain, afin d'informer le plus grand nombre sur les perspectives d'installation de panneaux photovoltaïques. Ces résultats incluent des données sur l'ensoleillement et l'ombrage occasionné par des arbres, par exemple.Mais si lefait partie du jeu, ce n'est pas un hasard, car c'est là que réside l'utilité de ces données. Il suffit de saisir votre adresse pour que Google vous dise quelle surface de votre toit peut être utilisée pour y installer des panneaux photovoltaïques, combien d'heures d'ensoleillement par an vous avez, et surtout, si c'est un investissement qui vaut le coup. Google vous dit, par exemple : «».Selon Google, l'installation de panneaux photovoltaïques représente un intérêt économique dans 70 % des cas en moyenne nationale. Dans des Etats comme Hawaï, l'Arizona, le Nevada et le Nouveau-Mexique, les panneaux photovoltaïques sont rentables même dans 90 % des cas. La ville qui reçoit le plus d'ensoleillement est Houston : 18 940 gigawatt-heures d'électricité peuvent y être produits. Viennent ensuite les villes de Los Angeles, Phoenix, San Antonio et New York.En 2007, Google est devenu le premier des géants technologiques de la Sillicon Valley à installer des panneaux photovoltaïques. Leur production atteint 1,6 mégawatts, ce qui fait de Google, aujourd'hui encore, la première société technologique en termes de production d'électricité de source solaire.