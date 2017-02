Tesla : des objectifs ambitieux pour Model S et Gigafactory

Tesla Model S et Model 3 : la production va aller s'accélérant

Trois nouvelles « usines » photovoltaïques Gigafactory programmées

Modifié le 23/02/2017 à 18h30

A l'occasion de la publication des derniers résultats financiers de Tesla, Elon Musk, son PDG, a annoncé l'objectif d'atteindre une cadence de production de 5 000 véhicules électriques Model 3 par semaine d'ici fin 2017. Elle devrait être encore augmentée courant 2018, pour atteindre 10 000 unités par semaine. En tout, selon Elon Musk, 50 000 véhicules devraient être produits avant juillet 2017.Le prix élevé de cette voiture électrique (autour de 30 000 euros) risque certes de ne pas procurer énormément de ventes à Tesla dans l'immédiat. Toutefois, cette annonce ambitieuse est signe que les choses vont mieux dans la société : les récents retards par rapport au planning de production et les trimestres de pertes (dont le quatrième trimestre 2016) avaient refroidi l'enthousiasme de certains.Même si leur emplacement géographique n'est pas encore connu, Tesla annonce d'ores et déjà trois nouvelles, ces installations photovoltaïques gigantesques censées alimenter en électricité les usines de Tesla. La première Gigafactory est actuellement en cours de construction dans le désert du Nevada : elle alimentera l'usine Tesla de Fremont, en Californie. La deuxième est l'usine Solar City dans l'Etat de New York, acquise par Tesla en novembre 2016. Reste donc à décider où seront installées les trois autres usines annoncées. La vente de panneaux photovoltaïques figure également dans les projets de Tesla. «», a déclaré Elon Musk. Pour rappel, selon la vision d'Elon Musk, ces usines sont «».