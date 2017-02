MWC 2017 : Nokia ressuscite le 3310 et dévoile les Nokia 3, 5 et 6

Le 3310 de retour : avis aux nostalgiques des années 2000

Les Nokia 3, 5 et 6 seront au rendez-vous

Modifié le 14/02/2017 à 14h31

Le groupe finlandais, qui a quitté le monde des smartphones en vendant sa division « terminaux mobiles » à Microsoft en 2013, la firme fondée par Bill Gates l'ayant revendue à son tour, devrait en outre présenter 4 autres smartphones au MWC 2017.Faire revenir le 3310 sur le marché alors même que le téléphone est sorti en l'an 2000 est un pari risqué : difficile de croire qu'il va trouver preneur auprès du grand public, alors qu'il n'a ni caméra pour les selfies, ni connectivité internet, ni même écran tactile ou en couleurs. Et pas question de décevoir les aficionados de ce modèle en changeant ce qui a fait son succès.Sur Venturebeat, Evleaks dévoile donc les plans de Nokia pour le MWC 2017 : en partenariat avec les Chinois de HMD, le groupe va présenter un 3310 quasiment identique à l'original. Un simple objet pour nostalgiques, qui ne devront même pas se ruiner pour l'acheter : le prix annoncé est de 59 euros.A côté du 3310, petit ovni du salon qui se tiendra à Barcelone fin février 2017, Nokia devrait faire son grand retour sur le marché des smartphones plus classiques. Le Nokia 6, qui embarque Android 7.0 Nougat, a déjà largement été annoncé. Déjà vendu en Chine, il sera enfin disponible à l'international pour 249 euros.Le Nokia 3, qui vise un marché entrée de gamme, devrait afficher un prix de 149 euros, tandis que le Nokia 5 sera vendu 199 euros avec des caractéristiques un peu inférieures au 6 : 2 Go de RAM, un écran de 5,2 pouces 720p et un appareil photo de 12 Mpx.Le 6, lui, devrait avoir un écran full HD de 5,5 pouces, 4Go de RAM, une caméra de 16 Mpx et embarquer un processeur Snapdragon 430 de Qualcomm.