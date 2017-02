Voici le nouveau LG G6 sous tous ses angles

Le LG G6 dévoilé au grand jour

Double module photo, lecteur d'empreintes et prise jack

Modifié le 06/02/2017 à 11h04

De quoi gâcher la surprise pour les fans de la marque et les journalistes alors que LG devait profiter de la grand-messe de la téléphonie mobile, le Mobile World Congress de Barcelone , pour dévoiler son G6 et profiter de l'absence du Galaxy S8 de Samsung Pas moins de 5 photos de très haute qualité, c'est tout le problème, ont semble-t-il fuité sur la toile. Il reste encore la possibilité qu'elles soient l'œuvre d'un maître de l'art digital et qu'il s'agisse de faux, mais c'est bien peu plausible. LG voit donc son smartphone être dévoilé au grand public près d'un mois avant la date prévue.Le smartphone dévoilé présente une finition métallisée différente de celle de la dernière fuite, issue du, qui présentait un smartphone finition noire. Les acheteurs pourraient donc avoir plusieurs choix. Il ne semble pas, en revanche, que les bords recourbés soient au rendez-vous chez LG alors qu'ils deviennent un standard chez Samsung pour son futur Galaxy S8 et qu'ils sont pressentis chez Apple.Les photos dévoilées par UnderKG confirme les grosses rumeurs concernant le LG G6 : le lecteur d'empreintes est bien au rendez-vous, à l'arrière, en dessous du double capteur photo. Un autre appareil photo est placé sur le dessus du téléphone, à proximité du haut parleur, sur les quelques 10 % de dalle de verre qui ne sont pas occupés par l'écran.Le G6 devrait avoir un écran de 5,7 pouces, embarquer une prise jack (qui a disparu chez Apple depuis l'iPhone 7 et pourrait disparaître chez Samsung avec son Galaxy S8) sur le haut du téléphone, ainsi qu'un emplacement carte SD sur le côté.