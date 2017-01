Une photo du LG G6 fuite sur la Toile

Le design au coeur du LG G6

La fin du plastique pour le LG G6

Modifié le 24/01/2017 à 13h55

Plusieurs informations et rumeurs ont déjà fuité concernant le nouveaude LG, appelé sobrement le G6. Le sitenous dévoile toutefois une première photo ce mardi 24 janvier 2017.La première photo du LG G6, qui semble plutôt officielle, a donc fuité sur la Toile en amont du MWC 2017 de Barcelone et a été repérée par. Elle montre plusieurs changements par rapport au dernier modèle de la même série, le LG G5 , et semble montrer la volonté de LG de s'aligner sur la concurrence pour mettre le design, résolument épuré, au coeur de son nouveau smartphone.Il semblerait toutefois que LG n'ait pas opté pour un écran aux bords incurvés, comme l'a fait Samsung pour son Galaxy S7 Edge et comme le groupe devrait le faire pour le Samsung Galaxy S8 . Apple aussi aurait dans les cartons un iPhone aux bords incurvés. L'écran du LG G6 devrait être de 5,7 pouces.Les rumeurs sur le G6 parlent d'un smartphone résistant à l'eau, sans préciser s'il sera certifié IP67 ou IP68 et de la présence d'une prise jack, prise abandonnée par Apple sur son iPhone 7 , ce qui n'a pas manqué d'être critiqué (voir).Toujours selon, LG semble avoir décidé de mettre un terme au plastique pour la coque de son, qui devrait être composée intégralement de verre et de métal. Une manière, là aussi, de s'aligner sur la concurrence. La double caméra à l'arrière devrait faire son retour : elle était déjà présente dans le G5.Il faudra néanmoins attendre le Mobile World Congress, qui ouvrira ses portes le 26 février 2017, pour en savoir un peu plus.