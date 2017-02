La photo d’une version définitive du LG G6 fuite

Deux photos d'un prototype du LG G6 fuitent sur la toile

Une photo de la version définitive ?

Modifié le 03/02/2017 à 10h14

Les photos, obtenues à quelques jours d'intervalle par Droid-life et Business Insider, permettent d'en savoir plus sur ce nouveau smartphone.La première série de photos obtenue par la presse, et plus précisément par le site Droid-life , semble provenir du laboratoire de LG. Il s'agit d'une version clairement non définitive du smartphone, qui donne toutefois de nombreux indices. A commencer par l'écran, qui n'est pas un écran à bord incurvé comme celui que devrait avoir le Galaxy S8 de Samsung, mais qui recouvre une très grosse partie de la dalle.A l'arrière, un double capteur photo ainsi qu'un lecteur d'empreintes font leur apparition, confirmant certaines rumeurs qui avaient déjà fuité. LG avait, de plus, déjà opté pour une double caméra et un capteur d'empreintes pour ses autres modèles haut-de-gamme, il était difficile de croire que le G6 n'en dispose pas.Si la première série de photos a été publiée le 31 janvier 2017, le 2 février 2017, c'est le Business Insider qui en remet une couche. Le site a reçu la photo de l'arrière d'une version semble-t-il définitive du LG G6, en finition noir brillant. Là aussi, on remarque la présence du double capteur photo et du lecteur d'empreintes. Mais, surtout, le logo « G6 » est bien visible sur le bas de la coque de l'appareil.Il faudra néanmoins attendre le MWC 2017 pour connaître en détail les caractéristiques techniques du LG G6 , qui ne devrait pas embarquer de Snapdragon 835, Samsung ayant obtenu l'exclusivité des premiers processeurs produits par Qualcomm.