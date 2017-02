Téléviseurs, smartphones... ce qu’ont acheté les Français en 2016

Smartphones et téléviseurs tirent les ventes d'appareils high-tech en France

La photo, la vidéo et les blu-ray en crise

Modifié le 02/02/2017 à 13h39

D'une manière générale, selon le bilan Gfk publié le 1er février 2017, les Français ont recommencé à acheter de l'électronique : le marché gagne 2 % en valeur pour atteindre 15,5 milliards d'euros en France.Si la plus forte hausse des ventes a été enregistrée, en 2016, par le secteur des drones, qui a vu le nombre d'appareils grimper de 50 % en un an à 410 000 unités (Gfk prévoit même qu'en 2017 la barre des 500 000 unités soit dépassée), ce sont les téléviseurs qui ont dominé le marché. L'Euro 2016 en France et les Jeux Olympiques au Brésil ont boosté les ventes de télévisions qui se sont vendues à 6,5 millions d'unités. 1,4 million de téléviseurs ont toutefois été, pour Gfk, un achat obligatoire en raison du passage à la TNT HD en avril 2016. Et le marché en a profité : +30 % des ventes en un an.Les smartphones connaissent un bilan mitigé : si le marché se porte bien avec 20,2 millions d'unités vendues et un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros, il encaisse une baisse des ventes en France de 6 % sur un an confirmant que le marché est saturé.Les ventes ont été en hausse également pour les enceintes sans fil (2,9 millions d'unités vendues en augmentation de 14%) qui équipent 20 % des foyers français pour un prix de 82 euros en moyenne et les barres de son. Ces dernières ont connu une hausse des ventes de 4 % à 540 000 unités.L'année 2016 est en demi-teinte pour les caméras embarquées (ou « dash-cams »). Le marché recule de 2 % mais reste très actif avec 740 000 unités vendues. Pas de quoi décourager les constructeurs puisque Gfk prévoit une hausse des ventes tirées par les caméras 360 degrés et la réalité virtuelle.Les DVD et Blu-ray, par contre, souffrent : les lecteurs Blu-ray chutent sous la barre du million d'unités vendues en 2016 (940 000 selon Gfk) en baisse de 11 % sur un an. La concurrence du streaming se fait de plus en plus rude mais les UHD Blu-ray pourraient donner un nouveau souffle au marché en 2017 : de 7 500 lecteurs UHD Blu-ray vendus en 2016 le nombre pourrait dépasser les 25 000 selon Gfk en 2017.Les chaînes Home Cinéma, de leur côté, voient les ventes tomber sous la barre des 100 000 unités, en baisse de 30 % sur un an. Il en est de même pour les appareils photo compacts qui n'ont été achetés qu'à 1,2 million d'unités en 2016, en baisse de 22 %, et pour lesquels le marché ne devrait pas se redresser en 2017. Gfk s'attend à des ventes inférieures au million d'unités. Côté reflex numériques et hybrides, la situation n'est pas meilleure : des ventes en baisse de 12 % à 360 000 unités en 2016.Au niveau des ordinateurs, les Français jouent la carte du paradoxe. S'ils ont réduit les achats d'accessoires, avec des baisses de 3 % pour les imprimantes, 9 % pour les graveurs ou encore 5 % pour les clés USB, ils ont acheté plus d'ordinateurs. 3,9 millions de PC ont été vendus dont 47 % de PC portables à plus de 600 euros selon Gfk. Les tablettes, par contre, souffrent de la concurrence des portables ultra-légers et modulables : le ventes ont chuté de 20 %.