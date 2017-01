Nokia : une tablette sous Android 7 Nougat ?

Une tablette Nokia pour 2017 ?

Les caractéristiques de la tablette Nokia

Modifié le 23/01/2017 à 13h23

Le Nokia 6, le premier nouveau smartphone de Nokia depuis que le groupe a récupéré le droit de produire ses propres smartphones, a été dévoilé mais n'est disponible qu'en Chine. Le site NokiaPowerUser semble néanmoins avoir identifié un produit intéressant.Le site NokiaPowerUser a fouillé le site spécialisé dans les Benchmarks GFXBENCH et nous dévoile, lundi 23 janvier 2017, un projet encore inconnu chez le géant finlandais : une tablette. C'est une surprise, puisque si on savait que Nokia avait l'intention de faire un grand retour dans le domaine des smartphones en 2017, le constructeur n'a jamais annoncé de tablette.Pourtant, il est clair que l'appareil, qui dispose d'un écran de 18,4 pouces, n'est pas un smartphone. Pas de nom, toutefois, sur le site GFXBENCH, mais plusieurs détails majeurs et, notamment, des caractéristiques techniques qui laissent présager une tablette assez haut-de-gamme. Nokia compte-t-elle la présenter au Mobile World Congress qui se tient fin février à Barcelone ?Niveau hardware, la tablette Nokia découverte par NokiaPowerUser a de quoi convaincre. Elle tournerait sur la dernière version d'Android, Nougat, et embarquerait un Snapdragon 835, le dernier né de la série présenté par Qualcomm lors du CES 2017 à Las Vegas. Un processeur 8-coeurs haut-de-gamme, donc, cadencé à 2,2 Ghz.La tablette dispose, toujours selon GFXBENCH, de 3,6 Go de mémoire RAM et de 64 Go d'espace disque (52 Go après installation de l'OS). Pour les appareils photo, Nokia aurait opté pour deux caméras 12 Mpx (4160*3120 px) capables d'enregistrer une vidéo en 4k.A noter également la présence d'un slot pour carte SIM, laissant entendre que la tablette pourrait se connecter aux réseaux Internet mobile.