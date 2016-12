Apple : les films nouvellement sortis, bientôt sur iTunes ?

iTunes aurait-il bientôt accès aux films d'Hollywood?

Les studios de cinéma sont-ils prêts à céder leur droit ?

Modifié le 09/12/2016 à 18h22

iTunes espère devenir la plateforme tournante de téléchargement de films nouvellement sortis. C'est un article de l'agence de presse américaine du groupe Bloomberg LP, Bloomberg News, qui dévoile ce possible rachat de droits.Cette agence, spécialisée dans l'économie et la finance, explique qu'iTunes est en pleine négociation avec les studios de cinéma et les distributeurs de contenu, afin de mettre à disposition des internautes des locations de vidéos à domicile, peu de temps après leur ouverture en salles. Bien évidemment, cela reste une éventualité valable uniquement sur le territoire américain.Jusqu'à présent, l'ensemble des studios de cinéma ou chaînes de théâtre s'opposaient de concert à cette mesure. Or, les choses semblent bouger maintenant. Des studios de cinéma de renommée comme 21st Century Fox, Warner Bros et Universal Pictures, ont de plus en plus de mal à attirer les cinéphiles dans leur salle. Ils se penchent donc aujourd'hui sur cette question de téléchargement. Cela leur permettrait également de générer une nouvelle source de revenus.Du côté d'Apple, fort de son application iTunes, si cet accès aux films venait à se confirmer, la firme américaine pourrait alors se différencier de Netflix ou d'Amazon et ainsi augmenter considérablement ses profits. Seul bémol au tableau : la question de la sécurité et de la gestion des droits numériques, la piraterie étant bien ancrée dans cet univers très controversé des studios de cinéma. Mais qui dit accès facilité au contenu numérique dit piratage minimisé.À noter par ailleurs que les studios et les distributeurs de contenu se sentent disposés à mettre en place cet accès eux-mêmes et certains espèrent même le lancer dans les 18 prochains mois.En France, c'est jusqu'à présent impossible. On impose un délai incompressible de quatre mois entre la sortie en salle d'un film et sa diffusion sur internet.