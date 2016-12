Apple publie le best-of 2016 des applis iTunes

Prisma et Pokémon Go encore en tête du classement

Pokémon Go, l'une des applications les plus téléchargées sur iOS

Clash Royale et Minecraft dominent l'iPad

Modifié le 08/12/2016 à 13h32

Sans surprise, on retrouve chez les amateurs d'iPhone plus ou moins les mêmes applis qui ont été téléchargées par les propriétaires de smartphone Android , les développeurs ayant tendance à déployer leurs créations sur les deux plateformes en même temps.Comme chez Google, Apple décerne le prix de l' application de l'année 2016 à Prisma . Malgré son interdiction sur les vidéos Live de Facebook, l'application permettant de mettre des filtres sur les vidéos et les photos a enchanté les utilisateurs d'iPhone gagnant, de fait, le prix de l'application de l'année.Le phénomène Pokémon Go qui a envahi la planète entière en juillet 2016 a été l'application gratuite la plus téléchargée en 2016 sur iPhone. Niantic a dévoilé qu'en septembre 2016, Pokémon Go a été téléchargée plus de 500 millions de fois dans le monde et le développeur se prépare à lancer la deuxième génération de Pokémon pour les joueurs malgré l'essoufflement du phénomène.Selon les données publiées par Apple le 7 décembre 2016, si l'application gratuite la plus téléchargée sur iPhone est la création de Niantic, l'appli payante la plus téléchargée a été Faceswap Live, qui permet d'interchanger les visages avec un ami en temps réel. L'application est devenue un véritable phénomène sur Internet.Sur iPad, ce sont deux jeux qui ont dominé les téléchargements en 2016. D'un côté, on trouve l'application gratuite Clash Royale développée par les créateurs de Clash of Clans. Côté applications payantes, c'est la version mobile du jeu Minecraft , qui a été la plus appréciée par les joueurs.